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Молодіжна збірна України втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Молодіжна збірна України втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027
Команда Дмитра Михайленка гучно грюкнула дверима
фото: УАФ

Футболісти 2004 року народження та молодші не поїдуть на фінальний турнір

Збірна України U-21 переграла однолітків із Хорватії (1:0) в останньому поєдинку кваліфікації до Чемпіонату Європи серед молоді. Про це повідомляє «Главком».

Із перших хвилин суперники не відсиджувалися в обороні. Підопічним Дмитра Михайленка вдалося оформити швидкий гол. Це Пищур у центрі штрафного прийняв передачу Гришкевича та низом відправив м'яч у сітку воріт.

Новий спалах активності припав на кінцівку першого тайму. Спершу Пищур змарнував нагоду оформити дубль, програвши дуель кіперу Сілічу. У відповідь Сегечіч не зміг пробити Крапивцова з гострого кута.

На старті другої половини Сіліч дивом перевів у поперечину постріл Гришкевича з підбирання. Яскравий сейв у другій 45-хвилинці до свого активу записав і Крапивцов. Він упорався з ударом Прпіча головою.

У фінальні хвилини хорвати спробували влаштувати штурм володінь «синьо-жовтих». Утім, до справді гострих моментів справа так і не дійшла. Українська молодіжка здобула перемогу та завершила відбір третьою, тож на турнір в Албанії та Сербії наступного року не поїде.

Чемпіонат Європи U-21. Кваліфікація, група H

Україна U-21 – Хорватія U-21 – 1:0

  • Гол: Пищур, 9

Standings provided by Sofascore

До слова, нещодавно збірна України розписала нічию з Грузією у Тбілісі. Андреа Мальдера випустив напіврезервний склад. Матч завершився без голів.

Нагадаємо, раніше Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.

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Теги: футбол чемпіонат Європи Збірна України

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