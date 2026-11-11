Юнацька збірна України феєрично переграла Ізраїль U-19 у відборі до Чемпіонату Європи

Підопічні Олега Лужного вдало розпочали новий кваліфікаційний етап

Збірна України U-19 у вольовому стилі переграла ровесників із Ізраїлю (3:2) на старті другого раунду кваліфікації до Чемпіонату Європи 2027. Про це повідомляє «Главком».

У дебюті суперники обмінялися голами. Першими забили ізраїльтяни – самотній Коен підхопив відскок у штрафному та переграв кіпера. У відповідь перед воротами замкнув простріл Сикута з лівого флангу.

Утім, перед перервою юнацька збірна Ізраїлю вдруге повела в рахунку. Цього разу Бен Сімон у контратаці «синьо-білих» потужно пробив під поперечину. У другій половині команда Олега Лужного чимало атакувала, та м'яч оминав ворота гостей.

Однак, під завісу поєдинку Україна U-19 оформила два голи за дві хвилини. Спершу той же Дєдов головою завершив розіграш кутового. А потім Ткаченко на вході в штрафний отримав передачу Багрія і влучно пробив повз воротаря – 3:2 у підсумку!

Чемпіонат Європи U-19. Кваліфікація, група A6

Україна U-19 – Ізраїль U-19 – 3:2

Голи: Дєдов, 13, 86, Ткаченко, 87 – Коен, 10, Бен Сімон, 40

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.