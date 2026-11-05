В Інфантіно з'явився новий конкурент у боротьбі за посаду очільника ФІФА
У японського кандидата є підтримка серед європейських країн
Почесний президент Японської футбольної асоціації Кодзо Тасіма оголосив про намір балотуватися на посаду президента ФІФА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.
Хто такий Тасіма
Тасіма – колишній футболіст і тренер, а нині член Ради ФІФА. Він заручився підтримкою Японської футбольної асоціації та, за інформацією The Guardian, має союзників серед європейських футбольних функціонерів. Зокрема, напередодні конгресу Азійської футбольної конфедерації в Токіо минулого місяця японець проводив переговори з представниками УЄФА.
«Для мене важливо донести до футбольного світу чесність, надійність і високі моральні стандарти, які японський футбол розвивав і зберігав протягом багатьох років. Я вирішив балотуватися на посаду президента ФІФА, щоб представити ці цінності світу та зробити внесок у краще майбутнє футболу», – заявив Тасіма японському виданню Sports Nippon.
Хто ще претендує на посаду президента ФІФА
Тасіма став другим кандидатом, який публічно заявив про намір поборотися з Інфантіно. Першим у жовтні це зробив колишній захисник «Тоттенгема» Рамон Вега. Водночас для участі у виборах кожному претенденту необхідно заручитися підтримкою щонайменше п’яти з 211 національних футбольних асоціацій.
Висунення японця може вплинути на розподіл голосів усередині Азійської футбольної конфедерації. Її президент Шейх Салман бін Ібрагім аль-Халіфа нещодавно публічно підтримав Інфантіно, хоча раніше разом з УЄФА та КОНКАКАФ виступав проти його переобрання. Сам Інфантіно має підтримку низки впливових футбольних асоціацій Азії, зокрема Катару та Саудівської Аравії, а також представників Африки й Південної Америки. Минулого місяця він заявив BBC, що відчуває підтримку переважної більшості футбольного світу.
Кінцевий термін подання заявок на участь у виборах – 18 листопада. Голосування за нового президента ФІФА відбудеться в березні наступного року в Рабаті.
Нагадаємо, що ФІФА сплачувала податки Джанні Інфантіно в США.
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