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Експрезидент ФІФА Блаттер заявив, що Інфантіно «варто відправити в психіатричне відділення»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Експрезидент ФІФА Блаттер заявив, що Інфантіно «варто відправити в психіатричне відділення»
Блаттер розкритикував рішення Інфантіно заснувати Премію миру ФІФА і вручити її президенту США Трампу

Блаттер назвав свого наступника Інфантіно диктатором

Експрезидент ФІФА Йозеф Блаттер різко розкритикував чинного голову організації Джанні Інфантіно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France 24.

Блаттер назвав свого наступника диктатором.

90-річний Блаттер розкритикував рішення Інфантіно заснувати Премію миру ФІФА і вручити її президенту США Дональду Трампу напередодні Чемпіонату світу.

Також він висловився проти планів Інфантіно продати частину комерційних прав на Чемпіонат світу після турніру. Від цієї ідеї довелося відмовитись через негативну реакцію громадськості та футбольних асоціацій.

«ФІФА страждає. Нині нею керує людина, яка дозволила себе засліпити.

Навіщо він узагалі таке зробив? Інфантіно вручає Премію миру тому, хто невдовзі після цього веде війну з Іраном? Це божевілля. «Якщо проголосуєте за мене, – каже він національним асоціаціям, – ви отримаєте значно більше грошей, ніж раніше».

Він диктатор. Люди у ФІФА кажуть мені, що з ним у ліфті нікому не можна їздити. Він «недоторканний». Загалом, можливо, одного разу Інфантіно варто відправити до психіатричного відділення», – заявив Блаттер.

Нагадаємо, Французька футбольна федерація більше не підтримуватиме Джанні Інфантіно на виборах президента ФІФА.

«Ми вважаємо, що довіра до президента ФІФА була порушена, а наше бачення управління світовим футболом більше не збігається з його підходом. Тому Французька футбольна федерація одноголосно вирішила відкликати підтримку кандидатури Джанні Інфантіно», – заявив президент французької федерації Діалло.

Однією з головних причин став план Інфантіно щодо продажу приватним інвесторам частки комерційних прав на чемпіонат світу. Ідея викликала значний спротив у європейському футболі, після чого ФІФА відмовилася від задуму. Однак у Франції вважають, що цього недостатньо для відновлення довіри.

Теги: Джанні Інфантіно ФІФА футбол Зепп Блаттер

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Футбол

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