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«Я зовсім не хотів цього». Мбаппе перепросив за улюблений мем після зриву контрактів у Китаї

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Я зовсім не хотів цього». Мбаппе перепросив за улюблений мем після зриву контрактів у Китаї
Кіліан Мбаппе зіпсував свою репутацію у Китаї
фото: EFE

Необдуманий коментар зірки обернувся фінансовими втратами не лише для нього

Форвард мадридського «Реала» Кіліан Мбаппе оперативно попросив вибачення за власні висловлювання про колишнього китайського лідера Мао Цзедуна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на X спортсмена.

Капітан збірної Франції опублікував заяву трьома мовами – рідною французькою, китайською і англійською. Напередодні Мбаппе назвав своїм улюбленим мем, у якому його зображують в образі першого очільника КНР. Водночас нападник назвав Мао «китайським диктатором».

«Під час недавнього інтерв'ю я відреагував на власне зображення. Мій коментар був необдуманим, і тепер я розумію, що він зачепив багатьох людей у Китаї та китайських спільнотах по всьому світу. Я перепрошую перед усіма, кого засмутили мої слова. Я зовсім не хотів цього. Я глибоко поважаю китайський народ та його історію і щиро шкодую», – написав Мбаппе.

Після першого коментаря футболіста співпрацю з ним згорнула низка китайських компаній. Водночас у Китаї тимчасово призупинили показ іспанської Ла Ліги. Очільник елітного дивізіону Хав'єр Тебас приніс вибачення китайському народі та висловив сподівання, що вчинок Мбаппе не затьмарити взаємини між іспанським футболом і мільйонами його шанувальників у Піднебесній.

До слова, нещодавно Мбаппе отримав нагороду Onze d'Or найкращому футболісту Європи в сезоні 2025/26. Він набрав 48,2 % голосів. Позаду залишилися Невеш і Кварацхелія.

Нагадаємо, раніше ФІФА назвала найкращих гравців Чемпіонату світу 2026. Головний приз дістався Родрі. Іспанці забрали ще дві нагороди за підсумками Мундіалю.

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Теги: Кіліан Мбаппе ФК Реал (Мадрид) Китай футбол Ла Ліга

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