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Тренер «Шахтаря» Арда Туран розповів, чи страшно йому було їхати до України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Тренер «Шахтаря» Арда Туран розповів, чи страшно йому було їхати до України
Арда Туран з травня 2025 року працює головним тренером донецького «Шахтаря»

Арда Туран: Я нічого не боюся, тому що смерть у руках Аллаха

Головний тренер донецького «Шахтаря» Арда Туран відповів на запитання про те, чи були у нього сумніви перед переїздом до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю фахівця Дмитру Гордону.

«Я вам розкажу одну історію. Я ні секунди не вагався, тому що Даріо Срна та Сергій Палкін переконали мене, що я зможу тут працювати, і я одразу приїхав. Є лише один момент. Кожного разу, коли починається обстріл і нам із командою та колегами доводиться спускатися в укриття, я відчуваю тривогу, тому що відчуваю відповідальність за цих людей.

Думка про те, що з ними може щось статися, іноді змушує мене хвилюватися. Але я не боюся. Є різниця між страхом і тривогою. Я нічого не боюся, тому що смерть у руках Аллаха. Ми всі колись підемо. Головне те, як ми проживаємо своє життя.

З іншого боку, у день вже після завершення чемпіонату, коли ми привезли кубок пану Ахметову, я залишився один у готелі. Тієї ночі був дуже важкий ракетний обстріл, і мені не було ні тривожно, ні страшно, тому що я був один. Для мене самого це не проблема. Мене турбує лише те, щоб у такі моменти нічого не сталося з моїми близькими, гравцями чи моєю командою.

Коли ти один, ти нічого не можеш зробити. Це мій життєвий принцип – рухатися далі. Я не боявся і не буду боятися», – сказав Туран.

Арда Туран з травня 2025 року працює головним тренером донецького «Шахтаря».

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: Арда Туран футбол ФК «Шахтар»

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