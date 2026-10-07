Арда Туран: Я нічого не боюся, тому що смерть у руках Аллаха

Головний тренер донецького «Шахтаря» Арда Туран відповів на запитання про те, чи були у нього сумніви перед переїздом до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю фахівця Дмитру Гордону.

«Я вам розкажу одну історію. Я ні секунди не вагався, тому що Даріо Срна та Сергій Палкін переконали мене, що я зможу тут працювати, і я одразу приїхав. Є лише один момент. Кожного разу, коли починається обстріл і нам із командою та колегами доводиться спускатися в укриття, я відчуваю тривогу, тому що відчуваю відповідальність за цих людей.

Думка про те, що з ними може щось статися, іноді змушує мене хвилюватися. Але я не боюся. Є різниця між страхом і тривогою. Я нічого не боюся, тому що смерть у руках Аллаха. Ми всі колись підемо. Головне те, як ми проживаємо своє життя.

З іншого боку, у день вже після завершення чемпіонату, коли ми привезли кубок пану Ахметову, я залишився один у готелі. Тієї ночі був дуже важкий ракетний обстріл, і мені не було ні тривожно, ні страшно, тому що я був один. Для мене самого це не проблема. Мене турбує лише те, щоб у такі моменти нічого не сталося з моїми близькими, гравцями чи моєю командою.

Коли ти один, ти нічого не можеш зробити. Це мій життєвий принцип – рухатися далі. Я не боявся і не буду боятися», – сказав Туран.

Арда Туран з травня 2025 року працює головним тренером донецького «Шахтаря».

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.