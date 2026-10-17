Легіонер збірної України отримав червону картку за удар футболіста «Ліверпуля»

Українець підвів колектив у важливому поєдинку

Півзахисник англійського «Брентфорда» Єгор Ярмолюк був вилучений у матчі 7-го туру Прем'єр-ліги проти «Ліверпуля». Про це повідомляє «Главком» на офіційний сайт АПЛ.

Хавбек з'явився в старті «бджіл». Утім, провів на полі він лише перший тайм. У доданий арбітром час Ярмолюк під час підготовки до виконання стандарту вдарив головою оборонця «червоних» Жеремі Жаке.

Арбітр показав українцю пряму червону картку після втручання VAR. Для Ярмолюка це вилучення – перше в дорослій кар'єрі. За час виступів у «Брентфорді» він отримав 17 жовтих (117 поєдинків у всіх турнірах).

На момент вилучення «бджоли» вели в рахунку (1:0). Голом відзначився оборонець Льюїс-Поттер. У середині другого тайму «Ліверпуль» зрівняв рахунок зусиллями вінгера Муньйоса.

If it’s a red card for Yarmoliuk then why is Liverpool not getting a penalty as well https://t.co/BmirbY4ioo — Nana (@NanaRMCF) — Nana (@NanaRMCF) October 17, 2026

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.