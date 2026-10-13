Стівен Джеррард розповів, як покарав би «Манчестер Сіті» за порушення фінансових правил АПЛ

«Манчестер Сіті» визнано винним у 114 порушеннях фінансових правил АПЛ

Легенда «Ліверпуля» Стівен Джеррард розповів про те, як покарав би «Манчестер Сіті» за 114 порушення фінансових правил «АПЛ». Про це повідомляє «Главком».

«Не думаю, що було б справедливо відправити їх до Чемпіоншипу, бо в такому разі вони стали б однією з команд, які повернуться до Прем’єр-ліги. Вони посіли б одне з трьох місць – і це було б несправедливо. Так само як і те, що щотижня комусь довелося б грати з ними

Думаю, з ними треба розбиратися в АПЛ. Покарати їх на певний час, на кілька сезонів. Вважаю, що необхідні заборона на трансфери та зняття очок протягом певного часу. Потрібно, щоб вони страждали так, як самі змушували страждати інших протягом десяти років», – сказав Джеррард.

Керівництво Англійської Прем'єр-ліги ще не визначилось з покаранням для «містян». Керівництво клубу власну вину заперечує.

Раніше «Манчестер Сіті» на «Енфілді» розгромив «Ліверпуль» в матчі АПЛ.

До слова, Об’єднані Арабські Емірати можуть переглянути масштаб своїх інвестицій у Велику Британію через рішення у справі «Манчестер Сіті», якого незалежна комісія Прем’єр-ліги визнала винним у 114 із 115 порушень фінансових правил.