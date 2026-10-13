Гомес: Я сподіваюся, що Росія якнайшвидше повернеться до єврокубків

Чемпіон світу 2022 року у складі збірної Аргентини та ексгравець харківського «Металіста» Алехандро Гомес сподівається на швидке повернення російських команд на міжнародні турніри. Про це Гомес розповів російським пропагандистам, інформує «Главком».

«Насправді зараз не можу когось виділити з російських футболістів, не так стежу. Але я сподіваюся, що Росія якнайшвидше повернеться до єврокубків і на міжнародні турніри і покаже свій рівень», – заявив Гомес.

Алехандро Гомес взяв участь у церемонії вручення премій імені Микити Симоняна, яка відбулася 12 жовтня у Москві.

РФ використовує такі церемонії для того, щоб заперечувати міжнародну ізоляцію свого футболу. Вони вже тривалий час є елементом російської пропаганди.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила Чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.

Аргентинський футболіст є переможцем Чемпіонату світу 2022 року, Кубка Америки 2021 року та Ліги Європи у складі «Севільї».

У сезоні 2013/14 Алехандро Гомес зіграв 24 гри (забив 4 голи) у складі харківського «Металіста».

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.