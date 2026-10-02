Третій суперник України в Лізі націй: досьє на футбольну збірну Північної Ірландії

Сьогодні, 2 жовтня, синьо-жовті у Трнаві вийдуть на битву лідерів групи

Північна Ірландія стане черговим опонентом національної команди України з футболу в Лізі націй 2026/27. Презентація Зелено-білої армії – у матеріалі «Главкома».

Матч Україна – Північна Ірландія відбудеться 2 жовтня в словацькій Трнаві. Прийме поєдинок Стадіон Антона Малатінского. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.

Збірна Північної Ірландії

Рейтинг ФІФА: 67-ме місце

67-ме місце Найкращий результат у Лізі націй: третє місце в групі Дивізіону B (2018/19)

третє місце в групі Дивізіону B (2018/19) Головний тренер: Майкл О'Нілл

Майкл О'Нілл Капітан: Конор Бредлі

Конор Бредлі Провідний гравець: Ден Баллард

Склад збірної Північної Ірландії

Непоганий старт Зелено-білої армії у новому сезоні турніру дивувати не повинен. На півночі Смарагдового острова з'явилося нове цікаве покоління виконавців. Щоправда, виступають вони традиційно в англійських клубах. Ось і 21-річний Пірс Чарльз із лондонського «Квінз Парк Рейнджерс» витіснив із рамки воріт на вісім років старшого Бейлі Пікока-Фаррелла («Блекпул»).

У лінії оборони відразу два футболісти виступають за «Сандерленд» – правофланговий Трей Г'юм (24 роки) і центрбек Ден Баллард (27). Компанію останньому в центрі зазвичай складають 20-річний Том Атчесон («Блекберн») і 28-річний Сіарон Браун («Оксфорд»). Підстрахувати цих хлопців завжди готовий ветеран Падді Макнейр, який у 31 рік встиг з'їздити до північноамериканської МЛС і повернутися для підвищення в класі з «Галлом». А ось ліворуч перші поєдинки в Лізі націй провів 22-річний номінальний атакувальний хавбек Джастін Девенні, який новий сезон розпочав у «Сток Сіті».

Трей Г'юм готовий зіграти на фланзі та в трійці центрбеків фото: IFA

Останній змушений грати на фланзі, оскільки в центрі поля вибір тренерського штабу багатий і без нього. Наприклад, за 22-річного опорника Шея Чарльза лондонський «Фулгем» влітку віддав 30 млн фунтів «Саутгемптону». Поруч із ним прагне закріпитися ровесник Патрік Келлі («Барнслі»), на рік старший Айзек Прайс із «Вест Бромвіча» та 25-річний Ітан Галбрейт («Сток Сіті»). Повноцінним ветераном на їхньому фоні виглядає Джордан Томпсон із «Престона», якому в січні виповниться 30. Чекатиме свого шансу геть юний Кіран Моррісон, який у 19 років поїхав із «Ліверпуля» за ігровою практикою у «Шеффілд Венсдей».

Вдосталь претендентів мають ірландці на одну позицію у лінії атаки. Проти Грузії та Угорщини в старті вийшов 21-річний Джеймі Донлі («Лутон»). Його одноліток і одноклубник Каллум Маршалл за «Зелено-білу армію» ще не дебютував. Варіант із досвідом – Джош Магенніс («Стівенідж»), за плечима якого 91 матч у національній команді (12 голів) у 36 років. Кілька позицій в атаці зможе закрити 29-річний Пол Сміт (КПР). А от 18-річний Кейдак О'Нілл приїхав усотувати знання, бо поки не дебютував за лондонський «Арсенал» на дорослому рівні.

Тренер Майкл О'Нілл

Біля керма Зелено-білої армії – справжній рекордсмен. Місцевий фахівець очолив збірну Північної Ірландії у грудні 2011 року. Пішов із національної команди Майкл О'Нілл навесні 2020-го, та лише для того, щоб обидві сторони усвідомили власну помилку та відновили співпрацю у грудні 2022 року. Так довго на чолі Північної Ірландії ще ніхто не працював. Усі новітні успіхи команди пов'язані з ім'ям О'Нілла – від сенсаційного виходу в 1/8 фіналу Євро-2016 до повернення у Дивізіон B Ліги націй.

О'Нілл і футболістом непоганого рівня був. Наприкінці 80-х він дебютував за англійський «Ньюкасл», виступав за шотландські «Данді Юнайтед», «Гіберніан», «Абердін», англійські «Ковентрі», «Редінг», «Віган», а в збірній застав перше протистояння Північної Ірландії з національною командою України в кваліфікації до Мундіалю-1998. Самостійну тренерську кар'єру ірландець розпочав навесні 2006 року, коли підхопив скромний «Брікін Сіті» в Дивізіоні 2 Шотландії. А на чолі дублінського «Шемрок Роверс» у 2008-2011 роках він завоював два чемпіонські титули.

Майкл О'Нілл провів майже півтора десятиліття на посаді фото: IFA

Біля керма рідної збірної О'Нілл швидко «попрацював на заліковку». Кредит довіри до фахівця у місцевої асоціації такий великий, що двічі йому дозволяли стати сумісником. У 2019-2022 роках він тренував «Сток Сіті», а в другій половині минулого сезону врятував від вильоту з англійського Чемпіоншипу колись елітний «Блекберн». Утім, Північна Ірландія залишається головною пристрастю тренера. Саме тут 57-річний фахівець зумів найкраще проявити власні здібності та реалізувати творчі задуми.

Після повернення на місток «Зелено-білої армії» О'Нілл фактично став адептом тактичних побудов із трьома центрбеками. Збірна Північної Ірландії здебільшого покладається на схему 3-4-2-1, хоча використовувала і формації 3-5-2 та навіть 3-4-3. Із національними командами калібру Італії та Іспанії тренерський штаб узагалі обрав захисну модель (5-4-1). Щоправда, цю схему можна інтерпретувати, як ті ж улюблені О'Ніллом 3-4-2-1. Та з чотирьох спроб побудова з п'ятьма оборонцями дала результат лише в половині – нічия з Румунією (1:1) та перемога над Шотландією (1:0). Обидва поєдинки були товариськими.

Перспективи збірної Північної Ірландії

Вочевидь, Ліга націй мала стати перехідним періодом для команди О'Нілла. Збірна Північної Ірландії неабияк омолодилася. У першому турі середній вік стартового складу становив 23,2 роки, а в другому – взагалі 22,6. Та в процесі «Зелено-біла армія» нагуляла апетит. Пізня перемога над Грузією (1:0) і позитивний результат зі збірною Угорщини (0:0) вивели ірландців у лідери квартету. І навіть потенційна поразка від синьо-жовтих залишить Північну Ірландію серед фаворитів на фініш у чільній двійці. Тим більше, попереду в підопічних О'Нілла чекають два домашні поєдинки.

Та, мабуть, кваліфікація до Євро-2028 матиме для ірландців більше значення. Тож Ліга націй щонайменше стане полігоном для необстріляних виконавців. Головним завданням для тренерського штабу на цьому етапі залишається награти збірну Північної Ірландії майбутнього. А якщо ці хлопці виглядають конкурентними в Дивізіоні B ще до 25-ліття, то можна лише уявити їхній справжній футбольний потенціал. Здається, О'Нілл готовий замахнутися на нові сенсації на чолі Зелено-білої армії.

Орієнтовний склад збірної Північної Ірландії: Пікок-Фаррелл – Гюм, Баллард, Макнейр – Спенсер, Ш. Чарльз, Томпсон, Девенні – Сміт, Прайс – Донлі.

Прогнозований склад Північної Ірландії (у схемі 3-4-2-1) інфографіка: buildlineup.com

Антон Федорців, «Главком»