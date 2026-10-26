«Реал» з Луніним переграв «Барселону» в Ель Класико

Андрій Лунін став одним з найкращих гравцем «Реала» в матчі проти «Барселони»

Дубль Кіліана Мбаппе приніс «вершковим» важливу перемогу в Ла Лізі

Мадридський «Реал» переграв «Барселону» у принциповому матчі 10-го туру Ла Ліги. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Від початку зустрічі каталонці контролювали м'яч, проте мадридці відповідали швидкими атаками. Обидві команди створювали небезпечні моменти, а Андрію Луніну, який через хворобу Тібо Куртуа вийшов в основному складі «Реала», довелося кілька разів рятувати «Реал» після ударів Ентоні Гордона та Рафіньї.

Однак першим забитим м'ячем відзначилася не «Барселона». На 41-й хвилині «Реал» відкрив рахунок, коли Ян Діоманде прострілив із лівого флангу штрафного майданчика, а після невдалого втручання захисника м'яч опинився у Кіліана Мбаппе, який пробив під ліву стійку. Незважаючи на гол, «Барселона» могла відігратися ще до перерви, однак Лунін парирував удар Родрі, а Ламін Ямаль із близької відстані не влучив у ворота.

Після перерви гравці «Барселони» активніше пішли вперед і зрештою змогли досягти свого. На 61-й хвилині Педрі віддав передачу на Рафінью в штрафний майданчик, а бразилець обіграв опікуна та пробив у нижній кут. Рахунок став рівним, і «Барселона» продовжила тиснути на оборону суперника. Невдовзі Лунін знову врятував мадридців, ефектно відбивши удар головою від Жерара Мартіна після кутового.

У середині другого тайму команди продовжували обмінюватися нагодами. Арда Гюлер перевірив реакцію Хоана Гарсії ударом із меж штрафного майданчика, але воротар «Барселони» впорався. Каталонці відповіли спробами Ямаля, який пробивав із-за меж штрафного та з перспективної позиції, проте в одному випадку м'яч пролетів повз стійку, а в іншому на заваді став захисник.

Розв'язка матчу настала на 88-й хвилині. Тоді Едуардо Камавінга отримав м'яч на правому фланзі та прострілив уздовж воріт, де Мбаппе залишалося лише замкнути передачу з близької відстані. Француз оформив дубль і знову вивів «Реал» уперед, завершивши поєдинок перемогою 2:1. Не в останню чергу «Реалу» вдалося перемогти завдяки п'ятьом сейвам від Андрія Луніна, який впевнено зіграв у воротарському майданчику.

Ла Ліга 2026/27. Десятий тур

«Барселона» – «Реал» 1:2 (0:1)

Голи: Рафінья (61) - Мбаппе (41, 88)

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