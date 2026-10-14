Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

«Шахтар» U19 поступився АЕКу в матчі Юнацької ліги УЄФА

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
«Шахтар» U19 поступився АЕКу в матчі Юнацької ліги УЄФА
Юнацьку команду «гірників» очолує Олександр Бєлік
фото: ФК «Шахтар»

«Шахтар» U19 зазнав другої поразки у турнірі

14 жовтня відбувся матч другого туру Юнацької ліги УЄФА «Шахтар» U19 зустрівся з АЕКом. Про це повідомляє «Главком».

Зустрілись коллективи на стадіоні «Кінгсмідоу». Стартовий свисток пролунав о 14:00 за Києвом.

«Шахтар» за дві гри ЮЛУ набрав нуль очок, команда йде на 33-му місці таблиці. АЕК з чотирма пунктами посідає 12-ту позицію.

Грецька команда на перерву пішла з перевагою у два м'ячі завдяки точним ударам Аргіріу та Філіппіадіса. У другій 45-хвилинці Твердохліб вразив ворота АЕКа, проте на більше команди Бєліка не виставило.

«Шахтар» за дві гри ЮЛУ набрав нуль очок, команда йде на 33-му місці таблиці. АЕК з чотирма пунктами посідає 12-ту позицію.

Юнацька ліга УЄФА. 2-й тур

«Шахтар» U19 – АЕК U19 – 1:2

  • Голи: Твердохліб, 66 – Аргіріу, 5, Філіппіадіс, 19

До слова, Георгій Бущан та Сергій Шищенко отримали нагороди найращим гравцю та тренеру туру УПЛ відповідно.

Нагадаємо, жіноча збірна України здолала національну команду Словаччини (1:0) в першому раунді плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу 2027.

Раніше тренер «Шахтаря» Арда Туран прокоментував чутки про збірну Туреччини.
 

Теги: ФК «Шахтар» футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ерлінг Голанд (у центрі) не врятував «містян» минулого разу
«Манчестер Сіті» – ПСЖ. Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів Реклама
Сьогодні, 13:45
Іван Калюжний (ліворуч) зупинив «моряка»
«Харків» здолав «Чорноморець» в Прем'єр-лізі
10 жовтня, 15:05
Езрі Конса (на передньому плані) не допоможе Томасу Тухелю
Збірна Англії зазнала чергової втрати перед четвертим поєдинком Ліги націй
5 жовтня, 20:18
Вітчизняний гранд не мав проблем із суперником
«Шахтар» упевнено переграв «Кривбас» у спарингу
2 жовтня, 17:30
Ніко Вільямс відновлюватиметься вдома
Збірна Іспанії залишилася без одного з нападників перед двома матчами Ліги націй
2 жовтня, 15:26
Аліяр Агаєв перетнувся із «синьо-жовтими» 12 років тому
УЄФА призначила старого знайомого збірної України арбітром матчу Ліги націй проти Грузії
26 вересня, 17:55
Португальський нападник відзначився трьома голами на ЧС-2026
Кріштіану Роналду отримав виклик до збірної Португалії на матчі Ліги націй
18 вересня, 15:30
Дата та час догравання матчу усе ще невідомі
Матч 1/16 фіналу Кубку України між «Тростянцем» та «Черніговом» перенесено
17 вересня, 16:53
Останнім місце роботи румунського коуча була «Легія»
Йорданеску прокоментував чутки про можливе призначення на пост тренера «Динамо»
15 вересня, 15:21

Футбол

«Шахтар» U19 поступився АЕКу в матчі Юнацької ліги УЄФА
«Шахтар» U19 поступився АЕКу в матчі Юнацької ліги УЄФА
Лідер «Динамо» та тренер новачка чемпіонату отримали нагороди туру Прем'єр-ліги
Лідер «Динамо» та тренер новачка чемпіонату отримали нагороди туру Прем'єр-ліги
«Рома» – «Реал». Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів
«Рома» – «Реал». Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів
13-річний хлопчик отримав суворе покарання за витівку на матчі Ліги націй
13-річний хлопчик отримав суворе покарання за витівку на матчі Ліги націй
«Манчестер Сіті» – ПСЖ. Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів
«Манчестер Сіті» – ПСЖ. Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів
ЛАСК – «Ліверпуль». Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів
ЛАСК – «Ліверпуль». Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому
65K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Сьогодні, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
Вчора, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
Вчора, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Вчора, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua