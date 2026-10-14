«Шахтар» U19 поступився АЕКу в матчі Юнацької ліги УЄФА

«Шахтар» U19 зазнав другої поразки у турнірі

14 жовтня відбувся матч другого туру Юнацької ліги УЄФА «Шахтар» U19 зустрівся з АЕКом. Про це повідомляє «Главком».

Зустрілись коллективи на стадіоні «Кінгсмідоу». Стартовий свисток пролунав о 14:00 за Києвом.

«Шахтар» за дві гри ЮЛУ набрав нуль очок, команда йде на 33-му місці таблиці. АЕК з чотирма пунктами посідає 12-ту позицію.

Грецька команда на перерву пішла з перевагою у два м'ячі завдяки точним ударам Аргіріу та Філіппіадіса. У другій 45-хвилинці Твердохліб вразив ворота АЕКа, проте на більше команди Бєліка не виставило.

«Шахтар» за дві гри ЮЛУ набрав нуль очок, команда йде на 33-му місці таблиці. АЕК з чотирма пунктами посідає 12-ту позицію.

Юнацька ліга УЄФА. 2-й тур

«Шахтар» U19 – АЕК U19 – 1:2

Голи: Твердохліб, 66 – Аргіріу, 5, Філіппіадіс, 19

До слова, Георгій Бущан та Сергій Шищенко отримали нагороди найращим гравцю та тренеру туру УПЛ відповідно.

Нагадаємо, жіноча збірна України здолала національну команду Словаччини (1:0) в першому раунді плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу 2027.

Раніше тренер «Шахтаря» Арда Туран прокоментував чутки про збірну Туреччини.

