Мер-італієць Борнмута розповів, кого підтримає в матчі «Борнмута» з «Міланом»

Роберто Рокка опинився перед складним вибором

Мер англійського Борнмута Роберто Рокка опинився в незвичній ситуації напередодні матчу Ліги Європи між місцевою командою та «Міланом», маючи сильний емоційний зв'язок з обома клубами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Між двома вогнями

Роберто Рокка народився в Мілані в жовтні 1976 року. Його батько Джанкарло – міланець, а мати Вітторія походить із Тельті на Сардинії. У дитинстві Роберто часто проводив літні канікули на острові, проте футбольні симпатії сформувалися в Мілані. Він став прихильником команди часів Сільвіо Берлусконі та відвідував матчі на легендарному «Сан-Сіро».

Рокка закінчив Католицький університет Святого Серця в Мілані, де також здобув ступінь магістра з корпоративних зв’язків із громадськістю. Він працював у великій італійській компанії, а згодом вирішив спробувати себе за кордоном. Розглядав переїзд до США чи Австралії, але зрештою обрав Велику Британію.

У 2013 році італієць оселився в Борнмуті – місті на узбережжі Ла-Маншу, яке здалося йому менш дорогим і метушливим, ніж Лондон. Він працював у фінансовому секторі, зокрема в JPMorgan, а згодом заснував консалтингову компанію Meridian Governance Advisory. Вона допомагає благодійним організаціям, релігійним установам та асоціаціям із питань управління й дотримання нормативних вимог.

Рокка має італійське та британське громадянство. До політики він долучився ще на батьківщині: починав із партії «Вперед, Італіє», а в Мілані протягом 14 років був муніципальним радником. У Великій Британії спочатку приєднався до консерваторів, а пізніше перейшов до Reform UK.

Кого ж підтримає Рокка?

Напередодні матчу Рокка поспілкувався з BBC Radio Solent і зізнався, що його родина, найімовірніше, вболіватиме за італійців. «Моя сім'я, мабуть, уболіватиме за «Мілан», але я відчуваю величезну гордість і за міланську команду, і за «Борнмут». Однак тепер Борнмут – мій дім, моє місто, тому насамперед я підтримуватиму саме його. Сподіваюся, цього року команда зможе далеко пройти в Лізі Європи», – сказав мер.

За словами Рокки, у Борнмуті живе численна італійська громада, адже це чудове місце для життя. Сам мер одружений із Кешією Філіпп, яка має гаїтянське походження. Він захоплюється гольфом, подорожами, читанням і прогулянками біля моря. Серед його улюблених страв – міланське різото та котлета по-міланськи, а серед виконавців – Макс Пеццалі, Лучо Баттісті, Клаудіо Бальйоні та Ерос Рамазотті.

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