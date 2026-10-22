«Ювентус» – «Ренн». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги Європи

«Стара синьйора» стартувала в турнірі з двох перемог

Італо-французьке протистояння відбудеться на Апеннінах

Сьогодні, 22 жовтня 2026 року, туринський «Ювентус» на арені «Альянц Стедіум» зустрінеться з французьким «Ренном» у поєдинку третього туру основного раунду Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Ювентус» – «Ренн»

Безперечним лідером симпатій на 11:10 22 жовтня стали «б'янконері», переконані фахівці GGBET. На домашній успіх «Юве» закладено коефіцієнт 1,48. Натомість потенційну перемогу «червоно-чорних» оцінено кефом 6,80. На підсумкову нічию виставлено бал 4,76. Тим часом на впевнену звитягу італійського гранда (2:0) запропоновано коефіцієнт 7,20. Зате на тотал менше 2,0 закладено кеф 3,83.

Передматчевий стан команд

«Стара синьйора» розпочала виступи в турнірі з двох перемог. Спершу «Юве» розтрощив нідерландський «Неймеген» (5:0). Голами відзначилися вінгери Гонсалес і Алайбеговіч, нападник Вольтемаде, оборонець Челік і форвард Коло Муані. А минулого тижня «б'янконері» здолали «Сельту» з іспанського Віго (2:1). Забиті м'ячі оформили ті ж Вольтемаде та Коло Муані.

«Ренн» же стартував із нічиєї проти «Штурма» з австрійського Граца (0:0). Натомість минулого четверга підопічні Франка Еза переграли критський ОФІ (3:1). Голи до свого активу записали оборонці Нагіда та Аїт Будлал. Червоно-чорні набрали чотири очки та йдуть у зоні плейоф.

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Орієнтовні склади команд

«Ювентус»: Вікаріо – Калюлю, Гатті, Келлі, Челік – Сарр, Дуглас Луїс – Алайбеговіч, Маккенні, Камб'язо – Вольтемаде

«Ренн»: Самба – Франковскі, Кресвелл, Аїт Будлал, Нагіда – Шиманьскі, Ронж'є, Камара – Тамарі, Діа, Бла

Історія очних зустрічей

У турнірах під егідою УЄФА команди зустрінуться вперше. Проте, в сезоні 1999/2000 суперники перетнулися у фіналі Кубка Інтертото. На кону стояла путівка в Кубок УЄФА.

«Ювентус» переміг у домашньому поєдинку (2:0). Дубль оформив форвард Філіппо Індзагі. У матчі-відповіді команди розійшлися миром (2:2). На голи нападників «Ренна» Діуфа та Нонда «б'янконері» відповіли забитими м'ячами хавбеків Конте та Дзамбротти.

Де дивитися матч «Ювентус» – «Ренн»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:45 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».