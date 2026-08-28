«Ювентус» підтвердив важку травму лідера команди

Зірковий футболіст надовго потрапив у лазарет

Туринський «Ювентус» втратив нападника Кенана Їлдиза на кілька місяців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport.

Травму турка підтвердив директор «б'янконері» Джорджо К'єлліні. «Десятка» туринців зазнав ушкодження у стартовому турі Серії A проти «Фрозіноне» (1:0). На Їлдиза чекатиме візит до хірургів.

«Ситуація очевидна. Він зазнав травми плесневої кістки, йому потрібна операція, тож він випав із обойми на кілька місяців. Ця травма не з тих, що вплине на його майбутні виступи. Щойно він повернеться, то буде готовий на 100 %. Це прикра неприємність, але вона жодним чином не вплине на його кар'єру та майбутнє», – запевнив К'єлліні.

Їлдиз у минулому сезоні провів 47 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 11 голів і 10 асистів. Контракт турецького нападника з «Юве» розрахований до літа 2030 року.

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.