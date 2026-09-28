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«Ювентус» екстрено замінив травмованого воротаря

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Ювентус» екстрено замінив травмованого воротаря
Нето (другий праворуч) повернувся в Серію A
фото: ФК «Ювентус»

Каміль Грабара навряд допоможе італійському гранду в цьому сезоні

Туринський «Ювентус» оформив перехід голкіпера Нето. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Бразилець повернувся до лав «Старої синьйори». Він захищав кольори «б'янконері» в 2015-2017 роках. Тоді Нето зіграв 22 поєдинки за «Ювентус» у всіх турнірах. Ветеран дістався туринцям безкоштовно, бо був без клубу з літа.

Воротар підписав контракт до кінця сезону. Він покликаний стати дублером Гульєльмо Вікаріо. Підписання Нето відбулося через важку травму Каміля Грабари. У другого голкіпера «Юве» діагностували розрив хрестоподібної зв'язки коліна.

Нето в сезоні-2026 зіграв 18 поєдинків у всіх турнірах за бразильський «Ботафого», в яких пропустив 21 м'яч. Зберіг ворота на замку він у пяти матчах. Раніше кіпер виступав у чемпіонатах Англії («Борнмут», «Арсенал»), Іспанії («Барселона», «Валенсія»), Італії («Фіорентина») та рідний «Атлетіко Паранаенсе».

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: ФК Ювентус Серія А НОВИНИ ФУТБОЛУ

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