«Ювентус» знайшов три кандидатури на роль центрфорварда – ЗМІ

Італійський гранд розпочав підготовку до підсилення складу в 2027 році

Туринський «Ювентус» уклав короткий список кандидатів на позицію у центрі атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Менеджмент «Старої синьйори» прагне оновити напад у наступному сезоні. Наразі «Юве» незацікавлений у викупі орендованого в англійського «Ньюкасла» нападника Ніка Вольтемаде. Натомість гендиректор клубу Джованні Карневалі склав шортлист форвардів.

На олівець «б'янконері» потрапили Матео Ретегі з аравійської «Аль-Кадісії», Фоларін Балогун із французького «Монако» та Антоніо Раймондо з «Фрозіноне» (оренда з «Болоньї»). Трансфер будь-кого з них обійдеться «Юве» в копієчку. Контракти кожного з цього тріо розраховані до літа 2028 року.

Двоє зі згаданих нападників результативно розпочали новий сезон. Раймондо оформив п'ять голів у шести поєдинках у всіх турнірах, а Ретегі записав до свого активу сім голів за десять матчів. Натомість за плечима Балогуна лише один поєдинок.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.