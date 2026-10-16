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«Ювентус» у додатковий час вирвав перемогу в «Сельти» у матчі Ліги Європи

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Ювентус» у додатковий час вирвав перемогу в «Сельти» у матчі Ліги Європи
Нік Вольтемаде провів зразковий матч за «Ювентус», допомігши йому відігратися проти «Сельти»
фото: ФК «Ювентус»

Італійський клуб завдяки голу Коло Муані зумів додати до свого активу три очки замість одного пункта

Туринський «Ювентус» на 90+2-й хвилині забив переможний м'яч проти Сельти (2:1), вийшовши на перше місце турнірної таблиці Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Іспанська команда першою змогла повести у матчі, відкривши рахунок на 18-й хвилині. Тоді Вілліот Сведберг віддав передачу на Уго Альвареса, який із близької відстані переправив м'яч у ворота. Хоча туринці більше володіли м'ячем, проте до перерви не змогли відігратися. Гарна нагода зрівняти рахунок була у Ніка Вольтемаде, але його удар головою парирував Йонуц Раду, а пізніше німець пробив вище воріт.

Після перерви «Ювентус» продовжив шукати можливості біля воріт суперника. На 53-й хвилині Франсішку Консейсау небезпечно пробив у кут, але Раду врятував «Сельту». За п'ять хвилин господарі припустилися помилки в обороні, якою скористався Вольтемаде: форвард отримав м'яч поблизу воріт і спокійно відправив його в сітку, реабілітувавшись за втрачену можливість забити у першому таймі. Після цього туринці прагнули розвинути успіх, а на 72-й хвилині Папе Матар Сарр змусив Раду здійснити ще один ефектний сейв.

Коли здавалося, що команди зіграють унічию, «Ювентус» вирвав перемогу на 90+2-й хвилині. Тоді Андреа Камб'язо виконав подачу, а Рандаль Коло Муані головою замкнув її та вивів туринців уперед. «Сельта» спробувала врятувати матч у заключні хвилини, однак удар Куаїба Дріуеша з меж штрафного майданчика пролетів повз ворота. Саме так «Ювентус» здобув вольову перемогу завдяки голам Вольтемаде та Коло Муані.

Ліга Європи УЄФА 2026/2027. Етап ліги. Другий тур

«Сельта» – «Ювентус» 1:2 (1:0)

  • Голи: Альварес (18) – Вольтемаде (58), Коло Муані (90+2)

Нагадаємо, що «Ювентус» екстрено замінив травмованого воротаря

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Теги: Ліга Європи ФК Ювентус ФК «Сельта»

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