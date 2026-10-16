Гравець «Ювентуса» влаштував істерику після заміни в матчі з «Сельтою» у Лізі Європи

Франсішку Консейсан не зміг стримати своїх емоцій після невдалого для себе матчу в єврокубку

Португальський вінгер туринського «Ювентуса» Франшішку Консейсан спричинив серйозну дискусію щодо своїх дій у матчі проти іспанської Сельти у другому турі Ліги Європи УЄФА 2026/2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Ненайкраща гра Консейсана

Португальський гравець вийшов у старті Ювентуса проти Сельти з метою додання активності у вирішальних фазах атак. Хоча у Консейсана було кілька ударів, жоден з них не був особливо гострим, через що наставник туринської команди вирішив його замінити. Через це замість Консейсана на 64-й хвилині вийшов Ніко Гонсалес, який на 88-й хвилині мав доволі непоганий момент, який все ж не був реалізованим.

Проте увагу привернув не факт заміни, який міг стати цілком звичайною подією. Так, португальський гравець лишив поле явно незадоволеним фактом заміни. Після того, як він перейшов межі поля, він вдарив по лаві запасних, а потім пішов у роздягальню. Сам португалець не надав своїм діям якогось особливого значення: «Я ні з ким не сперечався: я вийшов, трохи штовхнув лаву запасних і не сперечався ні з ким із тренерського штабу», – пояснив він. «Я не розмовляв, я не розмовляв ні з ким із тренерського штабу: я пішов до роздягальні, переодягнувся, пішов до туалету і повернувся. Потрібно говорити про реальні речі, а не про це. Нам потрібно поговорити про другий тайм, про те, що ми перемогли, і про все, що спричинило перемогу».

Невдоволення Спаллетті

Однак дії португальця серйозно розлютили головного тренера Ювентуса Лучано Спаллетті, який був неприємно вражений поведінкою португальця: «Консейсао розлючений після заміни? Краще б він злився на себе, бо інакше ми можемо поговорити про це разом. Якщо йому є що сказати...

Я думаю, що він злиться на себе за гру, але він покинув поле на 70-й хвилині, і ми знову зіграємо через три дні. Якщо він продемонстрував таку поведінку, навіть якщо члени моєї команди казали мені інакше, він пояснить, що ми йому винні, і ми подивимося, як йому відплатити».

Нагадаємо, що Вейн Руні, колишній одноклубник нападника Кріштіану Роналду по «Манчестер Юнайтед», розкритикував поведінку 41-річного форварда, який самовільно залишив збірну Португалії.