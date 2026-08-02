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«Ювентус» оголосив про трансфер таланта з чемпіонату Німеччини

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Ювентус» оголосив про трансфер таланта з чемпіонату Німеччини
Керім Алайбеговіч виступатиме в Серії A
фото: ФК «Ювентус»

Італійський гранд підсилився балканським вундеркіндом

Туринський «Ювентус» закрив перехід вінгера Керіма Алайбеговіча з леверкузенського «Баєра». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Боснієць підписав із «б'янконері» контракт на п'ять років. «Юве» віддав за нього орієнтовно 33 млн євро. Ще сім мільйонів «фармацевти» зможуть отримати бонусами згодом.

У боротьбі за Алайбеговіча італійський гранд обійшов лондонський «Челсі». Балканець розкрився у минулому сезоні в австрійській Бундеслізі. Там він захищав кольори «Ред Булла» на правах оренди.

Алайбеговіч у попередній кампанії зіграв 44 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав 13 м'ячів і чотири результативні передач. На Чемпіонаті світу вундеркінд провів чотири поєдинки, в яких оформив один гол.

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Бундесліга ФК «Байєр» (Леверкузен) Серія А ФК Ювентус

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