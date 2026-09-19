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Голкіпер «Ювентуса» отримав важку травму на тренуванні

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Голкіпер «Ювентуса» отримав важку травму на тренуванні
Каміль Грабара не допоможе «б'янконері» найближчим часом
фото: PAP

Літній новачок надовго потрапив у лазарет

Туринський «Ювентус» оголосив про складне ушкодження воротаря Каміля Грабари. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Поляк зазнав травми на тренуванні. Медики діагностували в нього ушкодження передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. На кіпера чекатиме тривале відновлення.

«Юве» лише влітку орендував Грабару з німецького «Вольфсбурга». Угода коштувала італійському гранду 700 тисяч євро. «Б'янконері» також отримали опцію викупу польського воротаря за 11,5 млн.

Грабара в нинішньому сезоні встиг зіграти один матч. Він зберіг на замку ворота в протистоянні з нідерландським «Неймегеном» у Лізі Європи. Найімовірніше, поляк не повернеться на поле в цій кампанії.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А ФК Ювентус травма

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