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Колишній лідер «Манчестер Сіті» несподівано відновив кар'єру

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Колишній лідер «Манчестер Сіті» несподівано відновив кар'єру
Давід Сілва зняв бутси з гвіздка
фото: EFE

Багаторазовий чемпіон Англії виступатиме в екзотичній першості

Експівзахисник збірної Іспанії Давід Сілва підписав контракт із гонконзьким «Шатіном». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Досвідчений іспанець повернеться на полі після трирічної паузи. Влітку 2023 року він оголосив про завершення кар'єри. Тоді хавбек отримав важку травму хрестоподібних зв'язок коліна та вирішив не продовжувати виступи.

Тепер 40-річний Сілва приєднався до середняка Прем'єр-ліги Гонконгу. Терміни та інші деталі угоди ветерана з «Шатіном» наразі невідомі. Він захищатиме кольори команди щонайменше до кінця 2026 року.

Що відомо про Давіда Сілву

Уродженець Канарських островів, вихованець іспанської «Валенсії». На дорослому рівні він дебютував у сезоні 2003/04 за резервну команду «кажанів» у Сегунді B.

На правах оренди захищав кольори «Ейбара» та «Сельти» з Віго. Пізніше провів чотири повні сезони за «Валенсію». Влітку 2010 року англійський «Манчестер Сіті» віддав за нього 28,75 млн євро.

На «Етіхаді» швидко став лідером, а в останні роки виступів на Туманному Альбіоні був капітаном команди. На схилі кар'єри провів три сезони в сан-себастьянському «Реал Сосьєдаді».

Досягнення Давіда Сілви

Перший трофей хавбек завоював у складі «Валенсії» – Кубок Іспанії 2007/08. У лавах «Манчестер Сіті» він виграв чотири титули АПЛ, по два Кубки та Суперкубки Англії, п'ять Кубків англійської ліги.

Кольори збірної Іспанії Сілва захищав у 2006-2018 роках. Півзахисник провів за «Фурію Роху» 125 матчів, у яких оформив 35 голів. Він тріумфував із національною командою на Євро-2008, Мундіалі-2010 та Чемпіонаті Європи 2012.

До слова, мадридський «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанією Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

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Теги: Давід Сілва футбол

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