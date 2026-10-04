«Барселона» відновила інтерес до дебютанта збірної Іспанії – ЗМІ

Потенційний новачок виховувався у структурі мадридського «Реала»

Оборонець лісабонського «Спортінга» Іван Фреснеда потрапив до сфери зацікавлень іспанської «Барселони». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

«Блаугранас» стежили за фланговим виконавцем ще в часи виступів за мадридський «Вальядолід». У 2023 році він перебрався до Португалії. Фреснеда став провідним футболістом португальського гранда та днями дебютував у національній команді Іспанії.

Перемовини між «Барсою» і «Спортінгом» наразі не стартували. У контракті Фреснеди з «левами» передбачили опцію викупу за 80 млн євро. Проте, лісабонці готові бути гнучкими в перемовинах, але паралельно готують новий договір для оборонця.

Фреснеда в нинішньому сезоні провів вісім поєдинків у всіх турнірах за «Спортінг». До свого активу він записав один асист. Контракт іспанця з «левами» розрахований до літа 2028 року.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.