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«Валенсія» призначила тренером екскерманича господаря Чемпіонату світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Валенсія» призначила тренером екскерманича господаря Чемпіонату світу 2026
Хав'єр Агірре повернувся на клубний рівень
фото: EFE

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Хав'єр Агірре став головним тренером іспанської «Валенсії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

67-річний мексиканець обійняв посаду, що стала вакантною після звільнення Карлоса Корберана. Агірре підписав із «кажанами» контракт до кінця сезону. Сторони також передбачили в угоді опцію продовження співпраці ще на рік.

Колишній керманич збірної Мексики повертається до Іспанії. Раніше він там працював із памплонською «Осасуною», мадридським «Атлетіко», «Сарагосою», барселонським «Еспаньйолом», «Леганесом» і «Мальоркою». Найвище досягнення – фінали Кубка Іспанії з «Осасуною» і «Мальоркою».

Агірре тричі працював із національною командою Мексики. Він двічі тріумфував у Золотому кубку КОНКАКАФ і виграв Лігу націй КОНКАКАФ 2024/25. Також на чолі «Ель Трі» ентренадор сенсаційно дійшов до фіналу Копа Амеріка-2001.

«Валенсія» у сезоні 2026/27

«Кажани» невдало стартували в новій кампанії. У семи турах Ла Ліги команда оформила лише одну перемогу. Натомість «Валенсія» зазнала п'яти поразок.

Єдина звитяга «кажанів» припала на 6-й тур, коли левантійці переграли «Алавес» із Віторії-Гастейс (1:0). На той час із історичним грандом Іспанії працював в. о. керманича Оскар Санчес.

Збірна Мексики на ЧС-2026

«Триколор» на груповому етапі здобув три перемоги. Підопічні Агірре почергово здолали збірні Південної Африки (2:0), Республіки Корея (1:0) та Чехії (3:0). У рамках 1/16 фіналу Кубка світу мексиканці вибили Еквадор (2:0).

Завершили виступи господарі турніру на стадії 1/8 фіналу. Там збірна Мексики прикро поступилася Англії (2:3). Найкращим бомбардиром національної команди став нападник Кіньйонес (чотири м'ячі). Хавбек Альварадо віддав три результативні передачі.

До слова, мадридський «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанією Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер ФК Валенсія Ла Ліга

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