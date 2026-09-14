Капітан «Атлетіко» піднявся в десятку гвардійців чемпіонату Іспанії

Коке провів на «Метрополітано» всю кар'єру

Хавбек поповнив елітний клуб футболістів Ла Ліги

Півзахисник мадридського «Атлетіко» Коке піднявся у чільну десятку виконавців найвищого дивізіону чемпіонату Іспанії за кількістю поєдинків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Ла Ліги.

Досвідчений іспанець напередодні зіграв півгодини проти сан-себастьянського «Реал Сосьєдада» (3:0) в черговому турі першості. Тепер в активі Коке 524 матчі в іспанській еліті. Наступний орієнтир хавбека – екскапітан мадридського «Реала» Серхіо Рамос (536 поєдинків).

Рекорд за кількістю матчів у Ла Лізі ділять Андоні Субісаррета та Хоакін Санчес. Перший виступав за «Атлетік» із Більбао, «Барселону» та «Валенсію». Натомість другий захищав кольори севільського «Бетіса», «Валенсії» та «Малаги».

Коке дебютував за першу команду «матрацників» у сезоні 2009/10. З тих пір він завоював два титули Ла Ліги. Контракт 34-річного іспанця з «Атлетіко» розрахований до наступного літа.

До слова, мадридський «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.