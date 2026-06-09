«Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією

Королівський клуб уклав вигідну угоду з перевізником

Мадридський «Реал» продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Сторони продовжили співпрацю до 2031 року. Авіаперевізник залишиться головним спонсором футбольної та баскетбольної команд «вершкових». За оновленою угодою мадридці отримуватимуть щороку орієнтовно 100 млн євро.

«Emirates є спонсором «Реала» з 2011 року, головним спонсором – із 2013 року. У рамках угоди вона продовжить бути офіційним головним спонсором і офіційною авіакомпанією чоловічої та жіночої команд, а її брендування нанесуть на ігрові футболки, тренувальну форму та одяг тренерського штабу», – йдеться в заяві клубу.

Раніше партнерство з еміратською авіакомпанією приносило «Реалу» щорічно 70-80 млн євро. Оновлений контракт зробить «вершкових» рекордсменом за доходами за цією статтею. Досі жоден футбольний клуб так багато не заробляв на спонсорських угодах.

До слова, раніше «Реал» заплатив відступні за нового тренера. Лісабонська «Бенфіка» отримала компенсацію за перехід Моурінью. «Вершкові» нібито розщедрилися на 3 млн євро.

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді.