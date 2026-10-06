Колишній капітан «Реала» близький до переходу в середняк чемпіонату Іспанії
Шестиразовий переможець Ліги чемпіонів продовжить виступи на батьківщині
Ексоборонець мадридського «Реала» Дані Карвахаль веде перемовини про контракт із іспанським «Хетафе». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.
«Темно-сині» націлилися на підписання ветерана вільним агентом. Він залишається без клубу з літа, коли покинув «Реал» після 13-ти сезонів поспіль. Карвахаль відкритий до переходу, оскільки прагне залишитися в Мадриді.
Наразі сторони не досягли остаточної угоди. «Хетафе» залишилося узгодити фінансові деталі контракту з оборонцем. Також він повинен пройти медичне обстеження перед укладенням договору.
Карвахаль у минулому сезоні провів 23 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав один асист. У складі «вершкових» ветеран виграв чотири титули Ла Ліги, два Кубки та чотири Суперкубки Іспанії, шість разів тріумфував у Лізі чемпіонів, завоював п'ять Суперкубків УЄФА та п'ять разів переміг на Клубному чемпіонаті світу.
До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанією Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.
Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.
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