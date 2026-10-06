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Колишній капітан «Реала» близький до переходу в середняк чемпіонату Іспанії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Колишній капітан «Реала» близький до переходу в середняк чемпіонату Іспанії
Дані Карвахаль тріумфував на Євро-2024 з Іспанією
фото: EFE

Шестиразовий переможець Ліги чемпіонів продовжить виступи на батьківщині

Ексоборонець мадридського «Реала» Дані Карвахаль веде перемовини про контракт із іспанським «Хетафе». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

«Темно-сині» націлилися на підписання ветерана вільним агентом. Він залишається без клубу з літа, коли покинув «Реал» після 13-ти сезонів поспіль. Карвахаль відкритий до переходу, оскільки прагне залишитися в Мадриді.

Наразі сторони не досягли остаточної угоди. «Хетафе» залишилося узгодити фінансові деталі контракту з оборонцем. Також він повинен пройти медичне обстеження перед укладенням договору.

Карвахаль у минулому сезоні провів 23 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав один асист. У складі «вершкових» ветеран виграв чотири титули Ла Ліги, два Кубки та чотири Суперкубки Іспанії, шість разів тріумфував у Лізі чемпіонів, завоював п'ять Суперкубків УЄФА та п'ять разів переміг на Клубному чемпіонаті світу.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанією Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

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Теги: футбол Ла Ліга ФК «Хетафе» Дані Карвахаль

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