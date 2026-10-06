Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Лідер півзахисту «Барселони» повернувся до тренувань

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Лідер півзахисту «Барселони» повернувся до тренувань
Френкі де Йонг зробив черговий крок до виходу на поле
фото: EFE

Хавбек не виходив на поле в нинішньому сезоні

Півзахисник іспанської «Барселони» Френкі де Йонг відновив заняття в загальній групі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Нідерландець наблизився до повернення на поле. Він залікував травму внутрішньої бокової зв'язки правого коліна. Ушкодження де Йонг зазнав на Чемпіонаті світу 2026.

Хавбек відмовився від операції. Натомість де Йонг обрав консервативне лікування. Реабілітація нідерландської зірки була поступовою – донедавна він займався за індивідуальною програмою.

Де Йонг у минулому сезоні зіграв 38 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і вісім результативних передач. Контракт нідерландця з «Барсою» розрахований до літа 2029 року.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.

Читайте також:

Теги: футбол Ла Ліга ФК Барселона Френкі де Йонґ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Фреснеда отримав варіант на батьківщині
«Барселона» відновила інтерес до дебютанта збірної Іспанії – ЗМІ
4 жовтня, 19:22
Бразилець є найрезультативнішим гравцем топ-5 ліг Європи цього сезону
«Барселона» домовилась про продовження контракту з одним з найкращих гравців світу
3 жовтня, 17:16
Андреас Крістенсен зазнав травми
«Барселона» втратила основного оборонця на тривалий період
23 вересня, 19:56
Жоан Лапорта здивував розмахом амбіцій
Президент «Барселони» приголомшив цілями гранда на сезон
9 вересня, 18:40
Дані Карвахаль тріумфував на Євро-2024 з Іспанією
Колишній капітан «Реала» близький до переходу в середняк чемпіонату Іспанії
Сьогодні, 14:48
Родріго Гоес зробив крок до повернення у великий футбол
Призабутий форвард «Реала» повернувся до тренувань після важкої травми
28 вересня, 18:54
Самуель Осіпович пішов на підвищення в Іспанії
Юний українець підписав контракт із «Реалом»
17 вересня, 18:27
Хав'єр Агірре повернувся на клубний рівень
«Валенсія» призначила тренером екскерманича господаря Чемпіонату світу 2026
23 вересня, 14:00
Коке провів на «Метрополітано» всю кар'єру
Капітан «Атлетіко» піднявся в десятку гвардійців чемпіонату Іспанії
14 вересня, 16:47

Футбол

«Мілан» втратив півзахисника збірної Бельгії на тривалий період
«Мілан» втратив півзахисника збірної Бельгії на тривалий період
Жозе Моурінью визначився з майбутнім Андрія Луніна
Жозе Моурінью визначився з майбутнім Андрія Луніна
Лідер півзахисту «Барселони» повернувся до тренувань
Лідер півзахисту «Барселони» повернувся до тренувань
Прем'єр-ліга змінила час двох матчів прийдешнього туру чемпіонату України
Прем'єр-ліга змінила час двох матчів прийдешнього туру чемпіонату України
Кіліан Мбаппе збирається піти з «Реалу» – джерело
Кіліан Мбаппе збирається піти з «Реалу» – джерело
Швейцарський клуб запросить збірну Росії з футболу на відкриття нового стадіону
Швейцарський клуб запросить збірну Росії з футболу на відкриття нового стадіону

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2026
119K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Вчора, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua