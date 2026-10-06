Лідер півзахисту «Барселони» повернувся до тренувань

Френкі де Йонг зробив черговий крок до виходу на поле

Хавбек не виходив на поле в нинішньому сезоні

Півзахисник іспанської «Барселони» Френкі де Йонг відновив заняття в загальній групі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Нідерландець наблизився до повернення на поле. Він залікував травму внутрішньої бокової зв'язки правого коліна. Ушкодження де Йонг зазнав на Чемпіонаті світу 2026.

Хавбек відмовився від операції. Натомість де Йонг обрав консервативне лікування. Реабілітація нідерландської зірки була поступовою – донедавна він займався за індивідуальною програмою.

Де Йонг у минулому сезоні зіграв 38 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і вісім результативних передач. Контракт нідерландця з «Барсою» розрахований до літа 2029 року.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.