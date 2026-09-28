Призабутий форвард «Реала» повернувся до тренувань після важкої травми

Бразилець змушений був пропустити Чемпіонат світу 2026

Нападник мадридського «Реала» Родріго Гоес провів перше за тривалий період заняття з м'ячем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Латиноамериканець перейшов на новий етап реабілітації. У березні він зазнав розриву хрестоподібної зв'язки коліна. Родріго вперше з того часу попрацював із м'ячем на тренувальній базі «вершкових» у Вальдебебасі.

Процес відновлення форварда триватиме. Він розрахований на вісім-дев'ять місяців. «Реал» не форсуватиме повернення Родріго до обойми. За прогнозами медичного штабу іспанського гранда, бразилець вийде на поле в грудні-січні.

Родріго в минулому сезоні провів 27 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи та шість результативних передач. Контракт нападника з «Реалом» розрахований до літа 2028 року.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанією Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.