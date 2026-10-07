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Ексзірка «Барселони» та збірної Іспанії оголосив про завершення карʼєри

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Ексзірка «Барселони» та збірної Іспанії оголосив про завершення карʼєри
Іспанський вінгер розпочав кар'єру у 2004 році
фото: Instagram Педро Родрігеса

Педро Родрігес повісив бутси на цвях у віці 38 років

Колишній футболіст «Барселони» та збірної Іспанії Педро Родрігес оголосив про завершення карʼєри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram спортсмена.

«Я відчуваю, що це момент. Момент, щоб зробити крок вперед і почати новий розділ у моєму житті. Я пишаюся тим, що прожив свою мрію, і дякую всім людям, які були поруч зі мною, щоб зробити її реальністю. Дякую футболу за те, що зробив мене таким щасливим», – сказав іспанець.

38-річний футболіст влітку став свободним агентом. Останнім його клубом був римський «Лаціо». Також на протязі карʼєри він захищав кольори «Челсі» та «Лаціо».

За свою карʼєру Педро Родрігес завоював 25 трофеїв, серед яких три Ліги чемпіонів, пʼять чемпіонатів Іспанії, одна АПЛ, ЧС-2010 та Євро-2012

На клубному рівні іспанець провів 794 матчі, забив 197 голів та віддав 113 гольових передач. У складі збірної Педро Родрігес зіграв 65 поєдинків, відзначився 17 мʼячами та віддав 11 асистів.

До слова, іспанський фахівець Мікель Артета продовжив контракт з «Арсеналом» до літа 2030 року.

Теги: ФК Барселона Педро Родріґес Іспанія

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