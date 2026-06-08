«Реал» оголосив результати виборів президента гранда

Королівський клуб не змінюватиме курс найближчим часом

Флорентіно Перес залишиться президентом мадридського «Реала» на новий термін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Напередодні «вершкові» мали день голосування у президентських виборах. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

Президент «Реала» повернувся у крісло в 2009-му. Тепер оглядачі очікують вирішення низки кадрових питань. Зокрема, іспанський гранд повинен закрити вакансію головного тренера команди, оформити перші літні трансфери та продовжити контракти футболістів.

Чим відомий Флорентіно Перес

Уродженець столиці Іспанії, закінчив Мадридський політехнічний університет. Нажив капітал у будівельному бізнесі, періодично працював у комунальній та державній сферах.

Уперше став президентом «Реала» в 2000 році, пообіцявши підписати лідера «Барселони» Луїша Фігу. Дотримався цієї обіцянки та сформував перше покоління «галактікос». Та команда двічі виграла титул Ла Ліги та тріумфувала в Лізі чемпіонів 2001/02.

Покинув клуб у 2006 році, щоб повернутися через три роки. З тих пір «Реал» виграв ще п'ять чемпіонських титулів і шість трофеїв Ліги чемпіонів, а також велику кількість інших кубків. Тривалий час обстоював ідеї створення футбольної Суперліги.

«Реал» у сезоні 2025/26

«Вершкові» завершили кампанію без трофеїв. Мадридці відстали від «Барселони» нагорі турнірної таблиці Ла Ліги на вісім пунктів на фініші сезону.

Похід за Кубком Іспанії «Реал» завершив у 1/8 фіналу. У середині січня команда Альваро Арбелоа несподівано поступилася «Альбасете» (2:3). За кілька днів перед цим «Реал» ще під керівництвом Хабі Алонсо програв «Барсі» фінал Суперкубка Іспанії з тим же рахунком.

Окрім того, «вершкові» завершили похід за черговим трофеєм Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі турніру «Реал» поступився мюнхенській «Баварії». Королівський клуб програв і домашній (1:2), і виїзний (3:4) поєдинки.

До слова, раніше «Реал» заплатив відступні за нового тренера. Лісабонська «Бенфіка» отримала компенсацію за перехід Жозе Моурінью. «Вершкові» нібито розщедрилися на 3 млн євро.

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді.