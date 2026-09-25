«Ганьба». Ван Дейк розкритикував скандальний гол Німеччини у ворота Нідерландів
Нідерланди та Німеччина зустрілися у матчі першого туру Ліги націй
Капітан збірної Нідерландів Вірджіл ван Дейк розкритикував гол збірної Німеччини у ворота нідерландців. Про це повідомляє «Главком».
Нідерланди та Німеччина зустрілися у матчі першого туру Ліги націй, гра завершилась із рахунком 1:1.
Німеччина забила свій гол, коли нідерландський футболіст Браян Броббі лежав на газоні через травму.
«Ганьба!», – емоційно після матчу в ефірі телеканалу Sport1 заявив ван Дейк у коментарі про скандальний гол.
Матч Нідерландів та Німеччини став першим на чолі збірних для нових головних тренерів команд – Юргена Клоппа та Хаві.
У другому турі Ліги націй Нідерланди зіграють на виїзді із Сербією. Зустріч запланована на неділю, 27 вересня. Того ж дня Німеччина зустрінеться з Грецію на своєму полі.
Нагадаємо, колишній лідер донецького «Шахтаря» бразилець Жадсон ексклюзивно для «Главкома» прокоментував інформацію про його можливу участь у пропагандистському матчі у Москві.
«Я не поїду на гру, на яку мене запросив мій друг Вагнер Лав, оскільки розумію, що не варто цього робити з поваги до українського народу та клубу, який я люблю – «Шахтаря».
Вагнер Лав – чудовий друг, але я розумію, що ситуація зараз набагато делікатніша», – повідомив бразилець.
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