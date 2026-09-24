Дебютант збірної України продовжив контракт із англійським клубом

«Чорти» відреагували на прогрес молодого футболіста

Англійський «Лінкольн Сіті» пролонгував договір із півзахисником Іваном Варфоломєєвим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Українець уклав контракт до літа 2030 року. До лав «чортів» він приєднався торік і допоміг команді піднятися в Чемпіоншип. У вересні Варфоломєєв отримав дебютний виклик до національної команди України.

Уродженець Сімферополя виховувався в академіях львівських колективів – «Карпат» і «Руха». На дорослому рівні він захищав кольори «жовто-чорних» і «Слована» з чеського Ліберця. Також за плечима хавбека виступи в молодіжній збірній України.

Варфоломєєв у нинішньому сезоні провів дев'ять поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один асист.

Склад збірної України на поєдинки Ліги націй

Виклик до національної команди отримали 19 представників української Прем'єр-ліги та 11 легіонерів. Найбільше представництво мають київське «Динамо» (шість виконавців), донецький «Шахтар» і житомирське «Полісся» (по п'ять). Двох футболістів делегував «Харків».

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»),

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко (обидва – «Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон»), Тарас Михавко («Динамо»), Ілля Крупський («Харків»), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ)

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок (усі – «Динамо»), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – «Полісся»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн»), Георгій Судаков («Бенфіка»), Максим Хлань («Гурнік»), Олександр Зубков (АЕК), Віктор Циганков («Аякс»),

Нападники: Данило Сікан («Андерлехт»), Матвій Пономаренко («Динамо»), Владислав Ванат («Жирона»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Ігор Краснопір («Полісся»).

Ще десяток виконавціві потрапили в резервний список. Там опинився оборонець «Універсітаті» з румунської Крайови Олександр Романчук, оборонець львівських «Карпат» Роман Вантух, «гірники» Дмитро Криськів і Олександр Караваєв, півзахисник аравійського «Аль-Ахлі» Артем Бондаренко, оборонець «Харкова» Артем Шабанов і вінгер канадського «Монреаля» Геннадій Синчук.

Шанс дебютувати в національній команді матимуть голкіпер Єрмаков, оборонці Крупський та Драмбаєв, хавбек Варфоломєєв, вінгер Хлань. Після тривалої паузи повернеться в табір «синьо-жовтих» Сікан. Востаннє він одягав футболку збірної України в 2023 році.

Календар збірної України

У вересні-жовтні на «синьо-жовтих» чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Розпочнуть підопічні Мальдери з двох виїзних поєдинків – проти збірних Угорщини та Грузії. Далі в словацькій Трнаві національна команда України прийме Північну Ірландію і Угорщини.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27:

25 вересня, Угорщина – Україна

28 вересня, Грузія – Україна

2 жовтня, Україна – Північна Ірландія

5 жовтня, Україна – Угорщина

14 листопада, Північна Ірландія – Україна

17 листопада, Україна – Грузія

До слова, півзахисник Артур Шах оформив хет-трик у чемпіонаті Польщі. До трьох голів українець додав дві результативні передачі. Гданська «Лехія» хавбека здобула четверту перемогу в Першому дивізіоні.

Нагадаємо, раніше Віктор Циганков забив дебютний м'яч за «Аякс» у чемпіонаті Нідерландів. Українець доклався до розгрому «Віллем II» (5:1). Вінгер перейшов у столичний гранд із іспанської «Жирони».