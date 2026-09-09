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«Ліверпуль» з камбеком обіграв «Атлетіко» у Лізі чемпіонів

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Ліверпуль» з камбеком обіграв «Атлетіко» у Лізі чемпіонів
«Ліверпуль» уп'яте поспіль переміг «Атлетіко»
фото: ФК «Ліверпуль»

Англійська команда реабілітувалася після пропущеного раннього голу 

Ліверпуль розпочав кампанію у Лізі чемпіонів з непростої перемоги проти Атлетіко з рахунком 2:1. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Перший тайм вийшов доволі динамічним, а «Атлетіко» вдалося першим відкрити рахунок. На 15-й хвилині Бредлі Баркола змусив Яна Облака попрацювати, небезпечно пробивши у напрямку правої стійки, проте через дві хвилини гості відповіли голом Маркоса Льоренте з меж штрафного майданчика. «Ліверпуль» після пропущеного м’яча продовжив атакувати, однак Облак ще раз надійно зіграв після удару Баркола.

Ближче до перерви господарі додали в активності та зрештою зрівняли рахунок на 40-й хвилині. Домінік Собослай отримав передачу в штрафному майданчику та влучно пробив у нижній кут, зробивши на табло 1:1. Перед цим Аліссон врятував «Ліверпуль» після небезпечного удару Хуліана Альвареса, а вже після гола Баена міг знову вивести «Атлетіко» вперед, але пробив поруч зі стійкою. Наприкінці тайму гра була ненадовго зупинена через ушкодження Александера Ісака, проте форвард зміг продовжити матч.

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У другому таймі «Ліверпуль» швидко перехопив ініціативу та вже на 50-й хвилині вийшов уперед. Алексіс Макаллістер потужним ударом в один дотик із-за меж штрафного майданчика відправив м’яч під ліву стійку. «Атлетіко» намагався відповісти, однак удари Рональда Араухо та Давіда Ганцка після кутових виявилися неточними, а на 69-й хвилині Хуліан Альварес не зумів переграти голкіпера «Ліверпуля».

Гра після перерви була багатою на зупинки та заміни. Через ушкодження поле залишили Бредлі Баркола у складі «Ліверпуля» та Коке у «Атлетіко», а команди провели ще кілька кадрових перестановок. Наприкінці зустрічі гості активізувалися та заробили кілька стандартів, проте небезпечних моментів біля воріт господарів створити не змогли. Чого не скажеш про англійський клуб, який навіть відзначився третім голом силами Фрімпонга. Однак був зафіксований офсайд, тому взяття воріт зараховане не було. У підсумку «Ліверпуль» все одно втримав перевагу 2:1 та здобув перемогу.

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«Ліверпуль» – «Атлетіко» 2:1 (1:1)

  • Голи: Собослай (40), Макаллістер (50) – Льоренте (17)

Нагадаємо, що дворазовий переможець Ліги чемпіонів стане підсиленням «Ліверпуля» у новому сезоні

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Теги: Ліга чемпіонів ФК Ліверпуль ФК Атлетіко (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

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