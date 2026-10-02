Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Збірна Англії зазнала чергової втрати перед поєдинками Ліги націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Збірна Англії зазнала чергової втрати перед поєдинками Ліги націй
Ніко О'Райлі підтримувати команду на відстані
фото: EFE

Томас Тухель зіткнувся з кадровою кризою під час міжнародної паузи

Оборонець англійського «Манчестер Сіті» Ніко О'Райлі покинув табір збірної Англії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Футбольної асоціації Англії.

Вихованець «містян» не допоможе Томасу Тухелю у прийдешніх матчах. Він став шостою втратою «Трьох левів» у вереснево-жовтневому вікні Ліги націй. Раніше збірна Англії залишилася без оборонця Тіно Лівраменто, хавбеків Деклана Райса, Коббі Мейну, Коула Палмера та нападника Маркуса Рашфорда.

О'Райлі повернеться в клуб для подальшої реабілітації. Подробиці травми оборонця наразі невідомі. На початку осені він мав проблеми зі спиною і пропустив кілька поєдинків «Манчестер Сіті» через дискомфорт.

Тренерський штаб «Трьох левів» вирішив не викликати додаткового футболіста. У матчах Ліги націй проти збірних Хорватії (3 жовтня) та Чехії (6 жовтня) Англія покладатиметься на внутрішні резерви. О'Райлі раніше провів 90 хвилин проти збірної Іспанії (2:3) та оформив асист.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.

Читайте також:

Теги: Ліга націй ФК Манчестер Сіті травма футбол АПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Синьо-жовті останній раз виступали у елітному дивізіоні Ліги націй у 2020 році
УАФ опублікувала заявку Збірної України на поєдинок Ліги націй з Північною Ірландією
Сьогодні, 11:23
Наживо поєдинок Україна – Північна Ірландія покаже медіасервіс Megogo
Україна – Північна Ірландія: де дивитися гру Ліги націй з футболу
Сьогодні, 10:22
Скандал у таборі Португалії не завадив підопічним Жорже Жезусу здобути три очки в Данії
Переконлива перемога Португалії без Роналду та дебютні три очки для Клоппа: результати Ліга націй 2026/2027 за 1 жовтня
Сьогодні, 00:23
Віталій Миколенко повертається на Туманний Альбіон
Зірковий легіонер покинув табір збірної України перед двома матчами Ліги націй
Вчора, 19:14
Ілля Забарний поспілкувався з журналістами
Забарний виділив сильні якості збірної Північної Ірландії перед матчем Ліги націй
Вчора, 17:42
Дмитро Різник (у центрі) повернеться в основний склад
Мальдера обрав голкіпера на третій матч збірної України в Лізі націй
Вчора, 14:28
Кріштіану Роналду може більше не одягнути футболку португальської збірної
Прем'єр-міністр Португалії зателефонував Роналду після скандалу в збірній
Вчора, 18:45
Франческо Піо та Себастьяно Еспозіто разом зіграли в збірній
Уперше за чверть століття. Нападники збірної Італії створили унікальний дует у Лізі націй
29 вересня, 11:48
Ультрас надіслали чіткий сигнал
«Сухумі – Сакартвело». Фанати збірної України підтримали цілісність Грузії у поєдинку Ліги націй
28 вересня, 20:13

Футбол

Несподіваний конкурент грандів чемпіонату Англії забрав обидва призи місяця
Несподіваний конкурент грандів чемпіонату Англії забрав обидва призи місяця
Українська бригада арбітрів розсудить матч Ліги Націй
Українська бригада арбітрів розсудить матч Ліги Націй
Збірна Англії зазнала чергової втрати перед поєдинками Ліги націй
Збірна Англії зазнала чергової втрати перед поєдинками Ліги націй
Ліонель Мессі придбав ще один клуб у Іспанії
Ліонель Мессі придбав ще один клуб у Іспанії
Україна – Північна Ірландія. Прогноз і анонс на матч Ліги націй
Україна – Північна Ірландія. Прогноз і анонс на матч Ліги націй
Легендарний гравець «Манчестер Юнайтед» став на захист Роналду
Легендарний гравець «Манчестер Юнайтед» став на захист Роналду

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
44K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Вчора, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua