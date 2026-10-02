Збірна Англії зазнала чергової втрати перед поєдинками Ліги націй

Томас Тухель зіткнувся з кадровою кризою під час міжнародної паузи

Оборонець англійського «Манчестер Сіті» Ніко О'Райлі покинув табір збірної Англії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Футбольної асоціації Англії.

Вихованець «містян» не допоможе Томасу Тухелю у прийдешніх матчах. Він став шостою втратою «Трьох левів» у вереснево-жовтневому вікні Ліги націй. Раніше збірна Англії залишилася без оборонця Тіно Лівраменто, хавбеків Деклана Райса, Коббі Мейну, Коула Палмера та нападника Маркуса Рашфорда.

О'Райлі повернеться в клуб для подальшої реабілітації. Подробиці травми оборонця наразі невідомі. На початку осені він мав проблеми зі спиною і пропустив кілька поєдинків «Манчестер Сіті» через дискомфорт.

Тренерський штаб «Трьох левів» вирішив не викликати додаткового футболіста. У матчах Ліги націй проти збірних Хорватії (3 жовтня) та Чехії (6 жовтня) Англія покладатиметься на внутрішні резерви. О'Райлі раніше провів 90 хвилин проти збірної Іспанії (2:3) та оформив асист.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.