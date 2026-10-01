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Гераскевич запропонував загребському «Динамо» зіграти у Бахмуті з російським клубом

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Гераскевич запропонував загребському «Динамо» зіграти у Бахмуті з російським клубом
Стадіон «Металург» у Бахмуті фактично був знищений внаслідок російських обстрілів

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою

Очільник Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич відреагував на заяву спортивного директора загребського «Динамо» Даріо Дабаца, який заявив про бажання клубу провести матч із російською футбольною командою. Про це повідомляє «Главком».

«Для цього матчу я б запропонував один з найкращих стадіонів України – стадіон «Металург» міста Бахмут. Це буде дуже корисно і для хорватів, і для о***в, і для всіх глядачів світу, які дивитимуться цей матч в телевізорах», – написав Гераскевич у Facebook.

Варто зазначити, що стадіон «Металург» у Бахмуті фактично був знищений внаслідок російських обстрілів.

Нагадаємо, Дабац під час спілкування з пропагандистами заявив про бажання загребського «Динамо» в майбутньому провести матч із російською футбольною командою.

«Чи готові ви зіграти в майбутньому з російською командою?», – запитали пропагандисти у Дабаца.

«Так, у майбутньому ми обов'язково десь зіграємо з російською командою. Футбол – це спорт, і у спорті найважливішим має залишатися саме спорт. Без політики, релігії та расизму», – відповів Дабац.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила Чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.Географічна довідка

Як повідомлялося, офіційний сайт мадридського «Реала» десятий рік поспіль визнаний найбільш відвідуваним веб-ресурсом серед футбольних клубів світу.

За даними аналітичної компанії SimilarWeb, сайт «Реала» завершив сезон із середнім показником 8,7 мільйонів відвідувань на місяць.

За минулий сезон realmadrid.com зафіксував рекордні 86 мільйонів унікальних відвідувачів (користувачів, котрі зайшли на сайт хоча б один раз), що на 9% перевищує показники попереднього сезону.

Загалом на сайті було зареєстровано понад 162 мільйони сеансів (сесій) та 449 мільйонів унікальних переглядів сторінок.

Портал мадридців доступний 8 мовами – іспанською, англійською, французькою, німецькою, португальською, японською, китайською та арабською.

Теги: футбол ФК Динамо (Загреб) Михайло Гераскевич Бахмут

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