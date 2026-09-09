Поєдинок між ПСВ та «Шахтарем» розсудить турецька бригада арбітрів
Матч відбудеться 10 вересня о 19:45 за київським часом
Матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів між ПСВ та «Шахтарем» розсудить турецька бригада арбітрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УЄФА.
Головним арбітром буде Халіл Умут Мелер, за суддівства якого гірники поступились «Баварії» у Лізі чемпіонів 2024/25 з рахунком 1:5. Також турок обслуговував три гри «Динамо»: з «Копенгагеном» (1:1) у Лізі Європи 2019/20, з «Баварією» (1:2) у Лізі чемпіонів 2021/22 та з «РБ Зальцбургом» (1:1) у кваліфікації ЛЧ 2024/25.
Лайнсменами на матчі ПСВ та «Шахтаря» будуть працювати Ібрагім Чаглар Уярджан та Абдулла Озкара, роль четвертого арбітра за Джиханом Айдином.
З системою VAR будуть працювати Крістіан Дінгерт (Німеччина) та Федаї Сан (Швейцарія).
Матч відбудеться 10 вересня о 19:45 за київським часом у місті Ейндговен на «Стадіон Філіпс».
Окрім ПСВ, «Шахтар» зіграє з АЕКом, «Інтером», «Спортінгом», «Фенербахче», «Слованом», «РБ Лейпциг» та «Реалом».
Розклад матчів «Шахтаря» у загальному етапі Ліги чемпіонів
- 10 вересня – ПСВ (виїзд), початок о 19:45
- 14 жовтня – АЕК (вдома), початок о 22:00
- 21 жовтня – «Інтер» (виїзд), початок о 22:00
- 3 листопада – «Спортінг» (вдома), початок о 19:45
- 25 листопада – «Фенербахче» (вдома), початок о 22:00
- 9 грудня – «Слован» (виїзд), початок о 19:45
- 20 січня – «РБ Лейпциг» (виїзд), початок о 22:00
- 27 січня – «Реал» (вдома), початок о 22:00
В УПЛ «Шахтар» йде на другому місці турнрної таблиці, маючи в свожєму активі 12 очок.
Нагадаємо, «Шахтар» переграв «Карпати» з рахунком 2:1 у матчі п'ятого туру чемпіонату України.
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