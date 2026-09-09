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Поєдинок між ПСВ та «Шахтарем» розсудить турецька бригада арбітрів

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Поєдинок між ПСВ та «Шахтарем» розсудить турецька бригада арбітрів
Команда Арди Турана вже 10 вересня стартує у Лізі чемпіонів
фото: пресслужба «Шахтаря»

Матч відбудеться 10 вересня о 19:45 за київським часом

Матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів між ПСВ та «Шахтарем» розсудить турецька бригада арбітрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УЄФА.

Головним арбітром буде Халіл Умут Мелер, за суддівства якого гірники поступились «Баварії» у Лізі чемпіонів 2024/25 з рахунком 1:5. Також турок обслуговував три гри «Динамо»: з «Копенгагеном» (1:1) у Лізі Європи 2019/20, з «Баварією» (1:2) у Лізі чемпіонів 2021/22 та з «РБ Зальцбургом» (1:1) у кваліфікації ЛЧ 2024/25.

Лайнсменами на матчі ПСВ та «Шахтаря» будуть працювати Ібрагім Чаглар Уярджан та Абдулла Озкара, роль четвертого арбітра за Джиханом Айдином.

З системою VAR будуть працювати Крістіан Дінгерт (Німеччина) та Федаї Сан (Швейцарія).

Матч відбудеться 10 вересня о 19:45 за київським часом у місті Ейндговен на «Стадіон Філіпс».

Окрім ПСВ, «Шахтар» зіграє з АЕКом, «Інтером», «Спортінгом», «Фенербахче», «Слованом», «РБ Лейпциг» та «Реалом».

Розклад матчів «Шахтаря» у загальному етапі Ліги чемпіонів

  • 10 вересня – ПСВ (виїзд), початок о 19:45
  • 14 жовтня – АЕК (вдома), початок о 22:00
  • 21 жовтня – «Інтер» (виїзд), початок о 22:00
  • 3 листопада – «Спортінг» (вдома), початок о 19:45
  • 25 листопада – «Фенербахче» (вдома), початок о 22:00
  • 9 грудня – «Слован» (виїзд), початок о 19:45
  • 20 січня – «РБ Лейпциг» (виїзд), початок о 22:00
  • 27 січня – «Реал» (вдома), початок о 22:00

В УПЛ «Шахтар» йде на другому місці турнрної таблиці, маючи в свожєму активі 12 очок.

Нагадаємо, «Шахтар» переграв «Карпати» з рахунком 2:1 у матчі п'ятого туру чемпіонату України.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів

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