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Віцечемпіон Франції несподівано звільнив головного тренера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Віцечемпіон Франції несподівано звільнив головного тренера
Діно Топпмьоллер став безробітним
фото: EFE

Керівництво «Ланса» зробило неочевидний кадровий крок

Німецький фахівець Діно Топпмьоллер покинув французький «Ланс» після трьох місяців на посаді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Сторони домовилися про дострокове припинення співпраці. Керівництво «криваво-золотих» задумало реорганізацію тренерського штабу. Топпмьоллер ідею не підтримав, тож йому з помічниками запропонували покинути команду.

45-річний німець пішов із посади після шести поєдинків на чолі «Ланса». Він очолив віцечемпіонів Ліги 1 у міжсезоння. Під керівництвом Топпмьоллера «криваво-золоті» виграли в столичного ПСЖ Суперкубок Франції, набрали чотири очки в чотирьох турах чемпіонату та переграли празьку «Славію» (3:2) на старті основного раунду Ліги чемпіонів.

Тепер безробітний фахівець раніше працював із франкфуртським «Айнтрахтом», бельгійським «Віртоном» і люксембурзьким «Дюделанжем». Його батько – Клаус Топпмьоллер – тренував леверкузенський «Баєр» і зазнав потрійного фіаско на фініші сезону 2001/02 з програними фіналами Кубка Німеччини та Ліги чемпіонів, а також чемпіонськими перегонами в Бундеслізі.

До слова, Ілля Забарний не потрапив до заявки ПСЖ на матч Ліги 1 після помилки в Лізі чемпіонів. Із українцем така ситуація сталася вперше в сезоні. Щоправда, зіграв оборонець лише два матчі.

Нагадаємо, раніше ПСЖ розірвав контракт із чемпіоном Європи-2016 Ренату Санчешем. На контракті хавбек перебував із 2022 року. Тоді парижани віддали за нього 15 млн євро французькому «Ліллю».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер Ліга 1

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