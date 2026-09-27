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В УАФ з гумором прокоментували сутичку Циганкова та Собослая

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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В УАФ з гумором прокоментували сутичку Циганкова та Собослая
У вересні та жовтні на збірну України чекає ще три матчі
фото: пресслужба УАФ

Збірна України у Будапешті переграла команду Угорщини

В УАФ з гумором відреагували на сутичку Віктора Цигаанкова та Домініка Собослаї у матчі групового етапі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок у Будапешті завершився перемогою команди Мальдери з рахунком 1:0.

Коритувачка у Threads поцікавилась, що ж угорський хавбек сказав українському вінгеру під час матчу, після чого між командам виник конфлікт.

У коментарях УАФ написала «Ми ще до вас в Трнаву приїдемо», що є відсилкою на слова АРтема Мілевського на адресу Ігоря Шитова після матчу кваліфікації Ліги чемпіонів між київським «Динамо» та БАТЕ у 2010 році.

Тоді біло-сині зіграли внічию з представником Білорусі, після чого захисник БАТЕ заявив, що «від «Динамо» залишилось тільки ім'я».

Артем відповів Шитову, сказавши «Ми ще до вас у Мінськ приїдемо». Матч-відповідь завершився перемогою киян з рахунком 4:1.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27

  • 25 вересня, Угорщина – Україна
  • 28 вересня, Грузія – Україна
  • 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія
  • 5 жовтня, Україна – Угорщина
  • 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада, Україна – Грузія

Раніше Андреа Мальдера підбив підсумки матчу між збірними України та Угорщини.

Теги: Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ

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