В УАФ з гумором прокоментували сутичку Циганкова та Собослая

У вересні та жовтні на збірну України чекає ще три матчі

Збірна України у Будапешті переграла команду Угорщини

В УАФ з гумором відреагували на сутичку Віктора Цигаанкова та Домініка Собослаї у матчі групового етапі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок у Будапешті завершився перемогою команди Мальдери з рахунком 1:0.

Коритувачка у Threads поцікавилась, що ж угорський хавбек сказав українському вінгеру під час матчу, після чого між командам виник конфлікт.

У коментарях УАФ написала «Ми ще до вас в Трнаву приїдемо», що є відсилкою на слова АРтема Мілевського на адресу Ігоря Шитова після матчу кваліфікації Ліги чемпіонів між київським «Динамо» та БАТЕ у 2010 році.

Тоді біло-сині зіграли внічию з представником Білорусі, після чого захисник БАТЕ заявив, що «від «Динамо» залишилось тільки ім'я».

Артем відповів Шитову, сказавши «Ми ще до вас у Мінськ приїдемо». Матч-відповідь завершився перемогою киян з рахунком 4:1.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27

25 вересня, Угорщина – Україна

28 вересня, Грузія – Україна

2 жовтня, Україна – Північна Ірландія

5 жовтня, Україна – Угорщина

14 листопада, Північна Ірландія – Україна

17 листопада, Україна – Грузія

Раніше Андреа Мальдера підбив підсумки матчу між збірними України та Угорщини.