В УАФ з гумором прокоментували сутичку Циганкова та Собослая
Збірна України у Будапешті переграла команду Угорщини
В УАФ з гумором відреагували на сутичку Віктора Цигаанкова та Домініка Собослаї у матчі групового етапі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком».
Поєдинок у Будапешті завершився перемогою команди Мальдери з рахунком 1:0.
Коритувачка у Threads поцікавилась, що ж угорський хавбек сказав українському вінгеру під час матчу, після чого між командам виник конфлікт.
У коментарях УАФ написала «Ми ще до вас в Трнаву приїдемо», що є відсилкою на слова АРтема Мілевського на адресу Ігоря Шитова після матчу кваліфікації Ліги чемпіонів між київським «Динамо» та БАТЕ у 2010 році.
Тоді біло-сині зіграли внічию з представником Білорусі, після чого захисник БАТЕ заявив, що «від «Динамо» залишилось тільки ім'я».
Артем відповів Шитову, сказавши «Ми ще до вас у Мінськ приїдемо». Матч-відповідь завершився перемогою киян з рахунком 4:1.
Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27
- 25 вересня, Угорщина – Україна
- 28 вересня, Грузія – Україна
- 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія
- 5 жовтня, Україна – Угорщина
- 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
- 17 листопада, Україна – Грузія
Раніше Андреа Мальдера підбив підсумки матчу між збірними України та Угорщини.
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