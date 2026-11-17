Футболіст за час своєї кар'єри заробив непогані статки, які тепер дозволяють робити інветиції

Колишній футболіст мадридського «Реала» та лондонського «Тоттенгема» Гарет Бейл може стати співвласником іспанської «Севільї». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Confidencial.

Плани Бейла

У червні 2026 року Бейл об'єднав зусилля з керівним партнером фонду Джоном Шульманом, запустивши платформу для інвестицій у спортивну індустрію Juggernaut Diversified Sports. Сам фонд управляє капіталом на суму понад $1 млрд.

«Севілья» нині виставлена на продаж після кількох сезонів із багатомільйонними збитками. Інвестиційний банк Goldman Sachs організовує процес продажу до 85% акцій клубу, оцінюючи його вартість у 500 млн євро. Серед інших потенційних покупців називають саудівську компанію HD Ventures та місцевий консорціум, очолюваний Антоніо Лаппі й Федеріко Кінтеро. Пропозиції очікують до середини грудня, а завершити угоду планують на початку 2027 року.

Бейл раніше хотів придбати «Кардіфф»

Інтерес до футбольного бізнесу для 37-річного валлійця не є новим. Після завершення кар'єри у 2023 році він неодноразово говорив про бажання стати власником клубу. Зокрема, Бейл намагався долучитися до придбання «Кардіфф Сіті», за який уболівав із дитинства. Однак дві пропозиції, подані у 2025 році, відхилив власник команди Вінсент Тан.

В інтерв'ю Front Office Sports у червні 2026-го Бейл підтвердив, що продовжує шукати можливості для інвестицій у футбол. «Потрібно бути терплячим, знайти правильний клуб і зрозуміти, яким шляхом нам варто рухатися. Це не означає, що варіант із «Кардіффом» більше не розглядається. Але тепер у нас є трохи часу, щоб озирнутися навколо», – зазначив він.

За кар'єру Бейл провів 664 матчі та забив 226 голів. Його статки оцінюють приблизно у 120 млн фунтів. Окрім футбольних проєктів, валлієць інвестує у гольф-лігу TGL, засновану Тайгером Вудсом і Рорі Макілроєм.

Нагадаємо, що Об’єднані Арабські Емірати можуть переглянути масштаб своїх інвестицій у Велику Британію через рішення у справі «Манчестер Сіті».