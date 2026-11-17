Легендарний футболіст розраховує придбати «Севілью»
Валлієць уже давно планує вкластися у розвиток футбольної команди
Колишній футболіст мадридського «Реала» та лондонського «Тоттенгема» Гарет Бейл може стати співвласником іспанської «Севільї». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Confidencial.
Плани Бейла
У червні 2026 року Бейл об'єднав зусилля з керівним партнером фонду Джоном Шульманом, запустивши платформу для інвестицій у спортивну індустрію Juggernaut Diversified Sports. Сам фонд управляє капіталом на суму понад $1 млрд.
«Севілья» нині виставлена на продаж після кількох сезонів із багатомільйонними збитками. Інвестиційний банк Goldman Sachs організовує процес продажу до 85% акцій клубу, оцінюючи його вартість у 500 млн євро. Серед інших потенційних покупців називають саудівську компанію HD Ventures та місцевий консорціум, очолюваний Антоніо Лаппі й Федеріко Кінтеро. Пропозиції очікують до середини грудня, а завершити угоду планують на початку 2027 року.
Бейл раніше хотів придбати «Кардіфф»
Інтерес до футбольного бізнесу для 37-річного валлійця не є новим. Після завершення кар'єри у 2023 році він неодноразово говорив про бажання стати власником клубу. Зокрема, Бейл намагався долучитися до придбання «Кардіфф Сіті», за який уболівав із дитинства. Однак дві пропозиції, подані у 2025 році, відхилив власник команди Вінсент Тан.
В інтерв'ю Front Office Sports у червні 2026-го Бейл підтвердив, що продовжує шукати можливості для інвестицій у футбол. «Потрібно бути терплячим, знайти правильний клуб і зрозуміти, яким шляхом нам варто рухатися. Це не означає, що варіант із «Кардіффом» більше не розглядається. Але тепер у нас є трохи часу, щоб озирнутися навколо», – зазначив він.
За кар'єру Бейл провів 664 матчі та забив 226 голів. Його статки оцінюють приблизно у 120 млн фунтів. Окрім футбольних проєктів, валлієць інвестує у гольф-лігу TGL, засновану Тайгером Вудсом і Рорі Макілроєм.
Нагадаємо, що Об’єднані Арабські Емірати можуть переглянути масштаб своїх інвестицій у Велику Британію через рішення у справі «Манчестер Сіті».
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