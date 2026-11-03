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«Полісся» припинило співпрацю з легендою «Динамо»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Полісся» припинило співпрацю з легендою «Динамо»
«Полісся» призначило Хацкевича на посаду віцепрезидента клубу у вересні 2025 року
фото: «Полісся»

У топменеджменті житомирського клубу відбулися зміни

Керівництво «Полісся» перервало співпрацю з віцепрезидентом клубу Олександром Хацкевичем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

«Полісся» призначило Хацкевича на посаду віцепрезидента клубу у вересні 2025 року. Наразі невідомо причини, через які житомирський клуб припинив співпрацю з білоруським фахівцем.

У складі київського «Динамо» Хацкевич виграв сім титулів чемпіона України, а також здобув чотири кубка країни. Разом зі столичним клубом білорус грав в 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

До роботи в «Поліссі» Хацкевич тренував збірну Білорусі та «Динамо».

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе попросив вибачення за власні висловлювання про Мао Цзедуна

Капітан збірної Франції опублікував заяву трьома мовами – рідною французькою, китайською і англійською.

«Під час недавнього інтерв'ю я відреагував на власне зображення. Мій коментар був необдуманим, і тепер я розумію, що він зачепив багатьох людей у Китаї та китайських спільнотах по всьому світу. Я перепрошую перед усіма, кого засмутили мої слова. Я зовсім не хотів цього. Я глибоко поважаю китайський народ та його історію і щиро шкодую», – написав Мбаппе.

Теги: Олександр Хацкевич ФК «Полісся» футбол

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