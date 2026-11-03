«Полісся» припинило співпрацю з легендою «Динамо»

«Полісся» призначило Хацкевича на посаду віцепрезидента клубу у вересні 2025 року

У топменеджменті житомирського клубу відбулися зміни

Керівництво «Полісся» перервало співпрацю з віцепрезидентом клубу Олександром Хацкевичем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

«Полісся» призначило Хацкевича на посаду віцепрезидента клубу у вересні 2025 року. Наразі невідомо причини, через які житомирський клуб припинив співпрацю з білоруським фахівцем.

У складі київського «Динамо» Хацкевич виграв сім титулів чемпіона України, а також здобув чотири кубка країни. Разом зі столичним клубом білорус грав в 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

До роботи в «Поліссі» Хацкевич тренував збірну Білорусі та «Динамо».

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