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«Зоря» вирвала перемогу над «Чорноморцем» у Прем'єр-лізі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Зоря» вирвала перемогу над «Чорноморцем» у Прем'єр-лізі
Суперники провели 90 з гаком хвилин в умовах туману
фото: ФК «Зоря»

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Луганська «Зоря» переграла одеський «Чорноморець» (2:1) у 9-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Віктора Скрипника могли відкрити рахунок у дебюті. Однак, Єлавіч на добиванні відправив м'яч повз ворота. Повели луганці після екватору тайму – Бойко з льоту влучно пробив із півкола штрафного після відскоку.

«Моряки» виглядали інертними. Проте, одесити взялися атакувати під кінець першої половини та забили фактично з першого моменту. Це Фарасєєнко подав кутовий з правого флангу, а Мба головою спрямував м'яч у сітку.

На старті другої 45-хвилинки «Чорноморець» ледь не вийшов уперед. Пушкарьов зі штрафного закрутив м'яч у поперечину. А в середині тайму Авагімян після передачі Хоми пробив поруч зі стійкою метрів із 20-ти.

Тим не менше, перемогу здобула «Зоря». На передостанній хвилині луганцям допоміг стандарт. Юрченко виконав навіс у центр штрафного, де Кушніренко класно зіграв головою – 2:1 у підсумку.

З перемогою в активі «Зоря» закріпилася у верхній половині турнірної таблиці. Команда Скрипника набрала 14 очок. Натомість «Чорноморець» залишився у зоні перехідних матчів УПЛ (п'ять пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. Дев'ятий тур

«Зоря» – «Чорноморець» – 2:1

  • Голи: Бойко, 27, Кушніренко, 89 – Мба, 45+3

 

Standings provided by Sofascore

До слова, київська «Оболонь» вдома здолала «Верес» із Рівного в УПЛ. Голкіпер «пивоварів» Федорівський оформив гольову передачу. Столична команда покинула зону прямого вильоту.

Нагадаємо, київське «Динамо» продовжило контракт із воротарем Нещеретом. Нова угода розрахована до літа 2031 року. Голкіпер – вихованець столичного гранда.

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Теги: футбол УПЛ ФК Чорноморець ФК «Зоря»

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