Ліга чемпіонів: «Реал» в доданий час дотиснув АЕК, «Ліверпуль» програв «Фенербахче»

Європейські гранди мали проблеми зі скромнішими колективами

Мадридський «Реал» переграв афінський АЕК, а стамбульський «Фенербахче» завдав поразки англійському «Ліверпулю» у 4-му турі основного раунду Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

На турецькій землі команди обмінялися голами в середині тайму. Відкрили рахунок мерсисайдці – Ніоні влучно пробив у дотик після відскоку. «Жовті канарки» відповіли голом зі штрафного, який з рикошетом виконав Грінвуд.

Ситуація повторилася в середині другої 45-хвилинки: Ісак головою замкнув навіс Гакпо, а Браун перед воротами завершив небанальний розіграш «Фенербахче» кутового. Та на 79-й хвилині Мурікі головою вирвав перемогу для стамбульців.

Чемпіон Греції здивував «вершкових» швидким голом. У дебюті Куртуа впорався з низовим ударом Гачіновіча. Та згодом бельгієць виявився безсилим після пострілу Койта в ближній верхній кут із-під Кукурельї.

«Реал» відігрався у середині першої половини. Це Беллінгем п'ятою спрямував м'яч за лінію після передачі того ж Кукурельї. А на старті другого тайму команда Жозе Моурінью змарнувала низку моментів, зокрема тричі м'яч потрапив до рук Бріньйолі.

А під завісу поєдинку команди обмінялися голами. Спершу афіняни вийшли вперед – Піло на ближній стійці замкнув простріл Койта. У відповідь Дюмфріс вивіреною передачею знайшов перед воротами грецького гранда Мбаппе.

Головним же героєм «вершкових» став капітан Вальверде. Уругваєць вийшов із лави запасних і приніс «Реалу» перемогу. Хавбек отримав пас на лінії штрафного та розрядив гармату в «дев'ятку» воріт афінян.

Ліга чемпіонів. Основний раунд, четвертий тур

«Фенербахче» – «Ліверпуль» – 3:2

Голи: Грінвуд, 29, Браун, 73, Мурікі, 79 – Ніоні, 25, Ісак, 69

АЕК – «Реал» – 2:3

Голи: Койта, 12, Піло, 75 – Беллінгем, 32, Мбаппе, 78, Вальверде, 90+2

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До слова, донецький «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.

Нагадаємо, раніше «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.