Невдалий тиждень для «Манчестерів»: результати восьмого туру АПЛ 2026/27

Обидва легендарні клуби не змогли набрати очки у своїх матчах

Десятий ігровий тиждень АПЛ відзначився одразу декількома неочікуваними результатами. Про них у цьому огляді повідомляє «Главком».

Рідкісна перемога для «Тоттенгема»

«Тоттенгем» здобув важливу виїзну перемогу над «Челсі» в лондонському дербі, забивши два м’ячі після перерви. Перший тайм команди провели без голів, тож доля зустрічі вирішувалася вже після відпочинку. Довгий час «сині» стримували атаки суперника, не дозволяючи йому перетворити володіння м’ячем на забиті голи. Проте на 77-й хвилині рахунок змінився після автогола воротаря «Челсі» Пендерса. Цей епізод став переломним моментом зустрічі та змусив господарів активніше йти вперед.

Однак після першого гола «Тоттенгем» не став обмежуватися мінімальною перевагою й продовжив шукати можливості для ще однієї результативної атаки. На 87-й хвилині Тель скористався своїм шансом і подвоїв перевагу гостей. Господарі не змогли організувати відповідь, яка могла б повернути інтригу в дербі. «Тоттенгем» довів матч до перемоги з рахунком 2:0. Ця перемога для «Тоттенгема» стала важливою ще й тому, що команда виграла до цього поєдинку лише 1 з 36 попередніх виїзних зустрічей.

Чергова невдача «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» знову залишив своїх уболівальників без приводу для радості. «Червоні» протрималися майже 40 хвилин у матчі проти «Борнмута», але на 38-й хвилині Раян відкрив рахунок на користь гостей. Проте замість того, щоб зрівняти рахунок, «Юнайтед» пропустив удруге ще до перерви. На 43-й хвилині Таверньє подвоїв перевагу «Борнмута», суттєво ускладнивши становище господарів.

Після перерви «Манчестер Юнайтед» мав відігравати два м’ячі, тому потребував активнішої гри попереду та більшої гостроти в атаках. Однак гості не дозволили супернику перехопити ініціативу й продовжували користуватися можливостями біля чужих воріт. На 71-й хвилині Еванілсон забив третій гол «Борнмута», фактично знявши питання про переможця.

Ця поразка також означала, що «Манчестер Юнайтед» набрав сім очок за вісім турів англійської Прем'єр-ліги та видав найгірший початок кампанії з 1986 року.

«Астон Вілла» створила сенсацію проти «Манчестер Сіті»

«Астон Віллу» в АПЛ очікував непростий виклик, адже команда грала проти «Манчестер Сіті». Проте боятися суперників Вілла не стала: вона відкрила рахунок уже на шостій хвилині, коли Джексон скористався нагодою та вивів «Віллу» вперед. Після перерви гості змогли відновити інтригу, бо на 52-й хвилині нестримний Голанд зрівняв рахунок.

Здавалося, що цей гол може стати початком камбеку «Манчестер Сіті», однак «Астон Вілла» швидко повернула собі перевагу й не дозволила супернику перехопити ініціативу. А допоміг цьому трапитися епізод на 60-й хвилині, коли Джексон забив удруге, оформивши дубль і зафіксувавши рахунок 2:1. Цікаво, що ця поразка «Манчестер Сіті» також стала першою невдачею для клубу з моменту приходу на пост очільника команди Енцо Марески.

Наступний тур АПЛ пройде 31 жовтня-2 листопада. А з усіма результатами восьмого ігрового тижня можна ознайомитися нижче.

Англійська Прем'єр-ліга. Восьмий тур

«Іпсвіч» – «Ноттінгем» 1:1 (1:1)

Голи: Енкісо (41) – Вільямс (13)

«Челсі» – «Тоттенгем» 0:2 (0:0)

Голи: Пендерс (автогол, 77), Тель (87)

«Ковентрі» – Фулгем 0:1 (0:0)

Голи: Бобб (80)

«Арсенал» – «Евертон» 2:0 (1:0)

Голи: Конса (7), Габріел (68)

«Астон Вілла» – «Манчестер Сіті» 2:1 (1:0)

Голи: Джексон (6, 60) – Голанд (52)

«Сандерленд» – «Лідс» 0:0 (0:0)

«Кристал Пелес» – «Ньюкасл» 0:2 (0:0)

Голи: Осула (47), Барнс (58)

«Галл Сіті» – «Брентфорд» 1:1 (1:0)

Голи: Макберні (24) – Уаттара (63)

«Ліверпуль» – «Брайтон» 2:0 (2:0)

Голи: Гросс (автогол, 17), Ісак (21)

«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» 0:3 (0:2)

Голи: Раян (38), Таверньє (43), Еванілсон (71)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що минулого тижня лондонські клуби перервали серію невдалих виступів в Прем'єр-лізі.