«Парі Сен-Жермен» накинув оком на нападника збірної Бразилії – ЗМІ

Естеван не став основним на «Стемфорд Брідж»

Переможець Ліги чемпіонів розпочав пошуки заміни Хвічі Кварацхелії

Вінгер лондонського «Челсі» Вілліан Естеван потрапив до сфери зацікавлень французького «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Foot01.

Керівництво чемпіона Франції розглядає можливість оренди бразильця в зимове трансферне вікно. Кандидатуру нападника нібито підтримав керманич парижан Луїса Енріке. ПСЖ прагне підсилити атакувальну лінію після важкої травми Хвічі Кварацхелії, який вибув до кінця сезону.

«Челсі» готовий відпустити Естевана за кількох умов. Зокрема, французький гранд не матиме права викупу, виплачуватиме всю зарплату вінгера та гарантує тому ігровий час. Термін угоди – шість місяців.

Естеван у нинішньому сезоні провів вісім матчів у всіх турнірах. Результативними діями він не відзначився. Контракт бразильця з «пенсіонерами» розрахований до літа 2033 року.

До слова, іспанська «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

Нагадаємо, українець Забарний потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Франції. Оборонець ПСЖ дав старт камбеку парижан у протистоянні зі Страсбуром. Його заспів підтримали нападники Дембеле та Дуе.