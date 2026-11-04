Легендарний тенісист стане членом ради директорів «Реала»

Рафаель Надаль вже багато років є вболівальником «Реала»

Переможець 22 Мейджорів іспанець Рафаель Надаль стане членом ради директорів футбольного клубу «Реал». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Реала».

«Рафаель Надаль – одна з найбільших легенд в історії спорту і один з найбільш шанованих і визнаних іспанських спортсменів у світі. Для «Реала» і для всіх уболівальників мадридського клубу велика честь, що людина його спортивної та людської величі, еталон іспанського та світового спорту, увійде до складу нашої ради. та майбутнє нашого клубу», – йдеться у заяві мадридського клубу.

40-річний Надаль вже багато років є вболівальником «Реала».

На рахунку іспанця 92 перемоги на турнірах ATP. Він є дворазовим олімпійським чемпіоном та переможцем 22 мейджорів.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується. У відвертому дописі тенісистка зізналася, що війна в Україні глибоко вплинула на її емоційний стан.

Еліна розповіла про безсонні ночі, сумніви та відчуття, що вона поступово втрачає саму себе. Раніше спортсменка вже говорила, що мусила відійти від тенісу через емоційне виснаження. Тепер вона вирішила відвертіше розповісти про те, що переживала за межами корту.

За словами Світоліної, Гаель знав про її внутрішній біль і підтримував її у складні моменти. Вони намагалися пройти через цей період разом, однак із часом тенісистка зрозуміла, що для відновлення їй потрібно знайти шлях назад до себе – і в межах шлюбу зробити це вона не може.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна зіткнулася з хейтом і сексистськими образами після розставання з Гаелем Монфісом.