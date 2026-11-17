Ліга націй 2026/27: результати 16 листопада – Німеччина стала машиною, а Фарери йдуть до плейоф!
16 листопада стало днем розгромних рахунків
16 листопада у Лізі націй пройшов черговий ігровий день заключного шостого туру групового етапу. Про основні події дня у цьому огляді повідомляє «Главком».
Дивізіон А
Єдиною групою, яка грала у найвищому дивізіоні, був квартет 2. Там велася жорстка боротьба між Грецією, Німеччиною та Нідерландами, які розіграли дві путівки у чвертьфінал Ліги націй. Німеччина, якій потрібна була лише перемога, показала, чому вона є одним з лідерів європейського футболу. «Бундесмандшафт» знищила Нідерланди, забивши їм одразу п'ять разів без відповіді. Це лишило без чвертьфіналу греків, які мінімально перемогли Сербію і не змогли пройти далі через гіршу різницю забитих та пропущених (розгром 0:7 від «помаранчевих» став фатальним).
Дивізіон В
У дивізіоні В теж спостерігалася цікава боротьба, щоправда – лише за друге місце. Командам Словенії та Шотландії треба було обов'язково перемагати, а шотландцям ще й сподіватися на осічку словенців. Цього не сталося: Словенія у балканському протистоянні перемогла Північну Македонію (0:3), а Шотландія зазнала розгрому від Швейцарії (4:0), яка стала однією з найрезультативніших команд ліги В.
Дивізіон C
У групі 3 третього за силою дивізіону сталася найбільша сенсація дня. Команда Фарерських островів мала шанс на історичний для себе шанс поборотися за підвищення – для цього їй треба було обов'язково перемогти Молдову. І це вдалося завдяки єдиному голу Самуельсена, який вивів фарерців у кваліфікаційний плейоф!
У групі 4 натомість майже нічого не вирішувалося. Так, Естонія мала шанс на автоматичне підвищення, але для цього їй треба була поразка Ісландії і власна перемога. З другим пунктом плану вони впоралися, перемігши болгарів 2:1, а ось перший їх підвів, бо Люксембург Ісландія здолала з розгромом 3:0.
Дивізіон D
У дивізіоні D Литва перемогла Ліхтенштейн 2:1, а Гібралтар з Мальтою розписали нічию 1:1.
Ліга націй УЄФА 2026/27
Груповий етап, шостий тур (16 листопада)
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Ліга А
|Греція
|1:0 (0:0)
|Сербія
|Голи: Масурас (69)
|Німеччина
|5:0 (0:0)
|Нідерланди
|Голи: Шергант (41), Вірц (60, 71), Шлоттербек (65), Груда (77)
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Ліга В
|Північна Македонія
|0:3 (0:1)
|Словенія
|Голи: Штурм (29, 90+1), Зец (66)
|Швейцарія
|4:0 (1:0)
|Шотландія
|Голи: Фергюсон (автогол, 22), Ботелі (47), Саншеш (51), Амбдуні (89)
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Ліга С
|Фарерські острови
|1:0 (1:0)
|Молдова
|Голи: Самуельсен (24)
|Казахстан
|2:2 (1:0)
|Словаччина
|Голи: Чесноков (29), Вороговський (65) – Боженік (56), Капралік (90+5)
|Естонія
|2:1 (1:1)
|Болгарія
|Голи: Крістал (8), Палуметс (60) – Ковачев (45+1)
|Ісландія
|3:0 (2:0)
|Люксембург
|Голи: Віллумссон (25), Гудйонсен (37), Еллертссон (50)
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Ліга D
|Литва
|2:1 (1:0)
|Ліхтенштейн
|Голи: Янкаускас (16), Рузгіс (50) – Зеле (60)
|Гібралтар
|1:1 (0:1)
|Мальта
|Голи: Річардс (81) – Шоу (19)
Турнірна таблиця
Ліга А
Ліга B
Ліга C
Ліга D
Нагадаємо, що 15 листопада пройшли чергові матчі Ліги націй УЄФА.
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