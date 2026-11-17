16 листопада у Лізі націй пройшов черговий ігровий день заключного шостого туру групового етапу. Про основні події дня у цьому огляді повідомляє «Главком».

Дивізіон А

Єдиною групою, яка грала у найвищому дивізіоні, був квартет 2. Там велася жорстка боротьба між Грецією, Німеччиною та Нідерландами, які розіграли дві путівки у чвертьфінал Ліги націй. Німеччина, якій потрібна була лише перемога, показала, чому вона є одним з лідерів європейського футболу. «Бундесмандшафт» знищила Нідерланди, забивши їм одразу п'ять разів без відповіді. Це лишило без чвертьфіналу греків, які мінімально перемогли Сербію і не змогли пройти далі через гіршу різницю забитих та пропущених (розгром 0:7 від «помаранчевих» став фатальним).

Дивізіон В

У дивізіоні В теж спостерігалася цікава боротьба, щоправда – лише за друге місце. Командам Словенії та Шотландії треба було обов'язково перемагати, а шотландцям ще й сподіватися на осічку словенців. Цього не сталося: Словенія у балканському протистоянні перемогла Північну Македонію (0:3), а Шотландія зазнала розгрому від Швейцарії (4:0), яка стала однією з найрезультативніших команд ліги В.

Дивізіон C

У групі 3 третього за силою дивізіону сталася найбільша сенсація дня. Команда Фарерських островів мала шанс на історичний для себе шанс поборотися за підвищення – для цього їй треба було обов'язково перемогти Молдову. І це вдалося завдяки єдиному голу Самуельсена, який вивів фарерців у кваліфікаційний плейоф!

У групі 4 натомість майже нічого не вирішувалося. Так, Естонія мала шанс на автоматичне підвищення, але для цього їй треба була поразка Ісландії і власна перемога. З другим пунктом плану вони впоралися, перемігши болгарів 2:1, а ось перший їх підвів, бо Люксембург Ісландія здолала з розгромом 3:0.

Дивізіон D

У дивізіоні D Литва перемогла Ліхтенштейн 2:1, а Гібралтар з Мальтою розписали нічию 1:1.

Ліга націй УЄФА 2026/27

Груповий етап, шостий тур (16 листопада)

Ліга А Греція 1:0 (0:0) Сербія Голи: Масурас (69) Німеччина 5:0 (0:0) Нідерланди Голи: Шергант (41), Вірц (60, 71), Шлоттербек (65), Груда (77) Ліга В Північна Македонія 0:3 (0:1) Словенія Голи: Штурм (29, 90+1), Зец (66) Швейцарія 4:0 (1:0) Шотландія Голи: Фергюсон (автогол, 22), Ботелі (47), Саншеш (51), Амбдуні (89) Ліга С Фарерські острови 1:0 (1:0) Молдова Голи: Самуельсен (24) Казахстан 2:2 (1:0) Словаччина Голи: Чесноков (29), Вороговський (65) – Боженік (56), Капралік (90+5) Естонія

2:1 (1:1) Болгарія Голи: Крістал (8), Палуметс (60) – Ковачев (45+1) Ісландія 3:0 (2:0) Люксембург Голи: Віллумссон (25), Гудйонсен (37), Еллертссон (50) Ліга D Литва 2:1 (1:0) Ліхтенштейн Голи: Янкаускас (16), Рузгіс (50) – Зеле (60)

Гібралтар 1:1 (0:1) Мальта Голи: Річардс (81) – Шоу (19)



Турнірна таблиця

Ліга А

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Ліга B

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Ліга C

Standings provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

Ліга D

Standings provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що 15 листопада пройшли чергові матчі Ліги націй УЄФА.