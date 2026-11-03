Четвертий суперник «Шахтаря» в основному раунді Ліги чемпіонів: досьє на лісабонський «Спортінг»

Вітчизняний гранд продовжує виступи на європейській арені

Лісабонський «Спортінг» зустрінеться з чемпіоном України в основному раунді Ліги чемпіонів 2026/27. Коротка презентація суперника донецького «Шахтаря» – у матеріалі «Главкома».

Матч «Шахтар» – «Спортінг» відбудеться 3 листопада в Лондоні. Поєдинок прийме арена «Стемфорд Брідж». «Гірники» набрали чотири очки в трьох турах основного раунду, а в активі португальського гранда – шість пунктів.

Візитка

Рік заснування: 1906

1906 Рейтинг УЄФА: 16-те місце

16-те місце Титули: 21-разовий чемпіон Португалії, 18-разовий володар Кубка Португалії, дев'ятиразовий володар Суперкубка Португалії, чотириразовий володар Кубка ліги

21-разовий чемпіон Португалії, 18-разовий володар Кубка Португалії, дев'ятиразовий володар Суперкубка Португалії, чотириразовий володар Кубка ліги Найвище досягнення у єврокубках: переможець Кубка кубків 1963/64, чвертьфіналіст Кубка чемпіонів (1982/83, 2025/26)

переможець Кубка кубків 1963/64, чвертьфіналіст Кубка чемпіонів (1982/83, 2025/26) Прізвиська: «леви», «зелено-білі»

«леви», «зелено-білі» Домашня арена: «Жозе Алваладе» (вміщує 52 095 глядачів)

«Жозе Алваладе» (вміщує 52 095 глядачів) Головний тренер: Тьягу Фернандеш (в. о.)

Тьягу Фернандеш (в. о.) Капітан команди: Гонсалу Інасіу

Склад «Спортінга»

Влітку «леви» витратили на нових футболістів понад 120 млн євро. Найдорожчим придбанням став хавбек Родріго Саласар, за якого «Брага» отримала 30 млн. Із бразильського «Палмейраса» португальський гранд забрав голкіпера Кайке Перейру (4 млн євро). У лінію оборони «Спортінг» підписав центрбека Ібраїму Ба з «Фамалікана» (21,3 млн) та лівого оборонця Монсефа Зекрі з бельгійського «Мехелена» (3 млн).

Ґрунтовно «леви» оновили середню лінію. Лави лісабонців поповнили два опорні півзахисники – Сілас Андерсен зі шведського «Гекена» (7,3 млн євро) та Серхі Альтіміра із севільського «Бетіса» (18,3 млн). Також до «Спортінга» приєдналися центрхави Педро Ліма з АВС (4 млн) та Ісса Думбія з італійської «Венеції» (20,5 млн). Окрім того, до столиці Португалії з Туманного Альбіону перебралися флангові нападники Несторі Іранкунда («Вотфорд», 15 млн) та Джессі Деррі («Челсі», оренда).

Ісса Думбія швидко став своїм на «Жозе Алваладе» фото: ФК «Спортінг»

Кадрові втрати «Спортінга» в міжсезоння теж були чималими. Португальський гранд розпродав виконавців на 201,6 млн євро. «Жозе Алваладе» покинули основний центрбек Усман Діоманде (30 матчів у всіх турнірах, один гол) та півзахисник Мортен Юлманд (44 поєдинки, три м'ячі), за яких англійський «Ноттінгем» і мадридський «Атлетіко» відповідно заплатили по 40 млн. Низку виконавців «леви» відпустили на правах оренди: оборонця Рікардо Мангаса («Монца»), хавбека Даніеля Брагансу («Торіно») та вінгера Педру Гонсалвеша («Фіорентина»). Останній був справді важливим футболістом гранда – 41 матч, 15 голів і дев'ять асистів у попередньому сезоні.

Орієнтовно 90 млн «Спортінг» виручив за двох вінгерів – Жеовані Кенду («Челсі») та Франсішку Трінкана («Аль-Ахлі»). Перший у минулій кампанії провів 32 матчі (шість голів, дев'ять асистів), а другий зіграв 54 поєдинки (13 м'ячів, 18 результативних передач). Без цих хлопців і згаданого раніше Гонсалвеша «леви» змушені перебудовуватися на новий лад. Літні новачки ще звикають до нових умов і поступово стають своїми в столиці. Та на калібрування оновленого футбольного механізму потрібен час.

Тренер Тьягу Фернандеш

Іще минулої п'ятниці на матч 10-го туру Прімейри «Спортінг» вивів Руй Боржеш. Лісабонці розібралися з іншим столичним колективом – «Каса Пією» (2:0), а вже в неділю португальський гранд залишився без головного тренера. Сторони несподівано розірвали контракт за обопільною згодою. 45-річний фахівець опинився біля керма «левів» посеред сезону 2024/25. У тій кампанії він зумів оформити дубль – «золото» національної першості «Спортінг» поклав у Кубок Португалії. А от минулий сезон за тутешніми критеріями вийшов невдалим. Принаймні на внутрішній арені. Лісабонці фінішували другими в Прімейрі, програли фінали Кубка та Суперкубка Португалії, вилетіли в півфіналі Кубка ліги. Єдина відрада – чвертьфінал Ліги чемпіонів.

На місце Боржеша сватають старого знайомого вболівальників «Шахтаря». Місцева преса переконана, що Паулу Фонсека недарма ридав після перемоги «Ліона» над «Анже» в останньому турі чемпіонаті Франції. Поки ж триразовий чемпіон України пакуватиме валізи з родиною, зі «Спортінгом» працюватиме Тьягу Фернандеш. Влітку він повернувся до структури «левів», очоливши резервну команду та колектив U-19 у Юнацькій лізі УЄФА. У свої 45 він пройшов усі щаблі в гранді – представник команди U-15, головний тренер юнацької та молодіжної команд, асистент керманича та навіть в. о. коуча першої.

Тьягу Фернандеш тренував у Другій лізі фото: ФК «Портімоненсе»

У грудні 2018 року Фернандеш вирішив стати повноцінним головним тренером і очолив «Шавіш». Щоправда, провів він там кілька місяців, на чолі «Ешторіла» затримався на півроку, а в «Лейшоеші» попрацював кілька матчів. Влітку 2023-го тренер очолив команду U-23 «Торренсе», а перед наступним сезоном отримав підвищення до керманича основи. На чолі колективу з передмістя Лісабона фахівець відпрацював цілий сезон, а в кампанії 2025/26 Фернандеш тренував «Портімоненсе» в тому ж другому дивізіоні.

Зазвичай у своїх командах в. о. керманича «Спортінга» використовував схеми з трьома центрбеками. Зокрема, скромні «Торренсе» та «Портімоненсе» переважно грали з формацією 3-4-3. Зрідка Фернандеш ставив на інші варіанти – 3-5-2, 3-4-2-1, 3-1-4-2. А от молодіжна команда «левів» під керівництвом фахівця мала консервативніший вигляд. На старті цього сезону основною стала побудова 4-3-3, а кілька разів тренер використовував схему 4-1-4-1. На ті ж 4-3-3 останнім часом покладався і Боржеш, тож різких тактичних рухів від тимчасового керманича очікувати не слід.

«Спортінг» у сезоні 2026/27

«Леви» стартували в Прімейрі з прикрої втрати очок. «Спортінг» забив двічі «Ештрелі Амадорі», але примудрився розгубити перевагу (2:2). Щоправда, далі лісабонці оформили чотири перемоги поспіль («Гімарайнш», «Алверка», «Ріу Аве», «Насьйонал»). Та в середині вересня підопічні Боржеша двічі поспіль розписали нічиї – з «Фамаліканом» (1:1) та «Ароукою» (2:2). А після перемоги над «Брагою» (3:1) «Спортінг» несподівано зазнав поразки від «Академіку де Візеу» (1:2). Перемога над «Каса Пією» (2:0) не надто виправила становище. «Леви» лише треті та після десяти турів програють чотири пункти сусідам із «Бенфіки» та цілих дев'ять – «Порту».

Натомість в Лізі чемпіонів «Спортінг» стартував із двох перемог. У першому турі «леви» вдома переграли стамбульський «Галатасарай» (3:1). Потім на виїзді лісабонці розібралися з французьким «Лансом» (2:0). А ось в третьому турі сенсацію подарував австрійський ЛАСК. Колектив Боржеша примудрився програти на домашній арені (2:3) команді, що йшла з двома поразками та пропустила шість м'ячів від англійського «Ліверпуля». Тим не менше, «Спортінг» залишається у зоні плейоф зведеної турнірної таблиці головного єврокубка. Враховуючи, що в графіку португальського гранда далі чекають англійські «Манчестер Юнайтед» і «Манчестер Сіті», італійська «Рома» та іспанська «Барселона» лісабонці гратимуть в Лондоні на перемогу.

Луїс Суарес залишається головним бомбардиром команди фото: EPA

Головним гвардійцем «Спортінга» на цьому відрізку сезону став Жені Катаму. Нападник зіграв 14 матчів, у яких оформив три голи та чотири асисти. По 13 поєдинків за плечима оборонця Івана Фреснеди, хавбеків Серхіо Альтіміри та Ісси Думбії, а також форвардів Фотіса Йоаннідіса та Луїса Суареса. Останній – головний бомбардир команди (12 м'ячів). Згаданий Катаму, атакувальний півзахисник Родріго Саласар, хавбеки Флавіу Гонсалвеш і Педро Ліма оформили по три голи. А от найкращими асистентами «левів» на старті сезону виявилися Фреснеда та Катаму (по чотири результативні передачі).

Окремо варто згадати про останній рубіж. Основним кампанію розпочав Руй Сілва. Він зіграв перші дев'ять матчів у всіх турнірах, та перед другим туром основного раунду Ліги чемпіонів тренерський штаб відправив ветерана на лаву запасних. Натомість «першим номером» став Кайке Перейра. Бразилець у чотирьох поєдинках зумів двічі зберегти ворота на замку. А от конкурент Сілва ті ж два «сухарі» оформив за 10 матчів. Щоправда, тимчасовий тренер може мати свій погляд на цю ситуацію.

Антон Федорців, «Главком»