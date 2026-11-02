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«Наполі» втратив двох провідних футболістів перед туром Ліги чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Наполі» втратив двох провідних футболістів перед туром Ліги чемпіонів
Кевін Де Брюйне (в центрі) опинився в лазареті
фото: LaPresse

Віцечемпіон Італії зіткнувся з неабиякими кадровими проблемами

Оборонець Джованні Ді Лоренцо та півзахисник Кевін Де Брюйне зазнали травм у програному італійським «Наполі» поєдинку 10-го туру Серії A проти туринського «Ювентуса» (0:2). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport.

Обидва виконавці з'явилися в старті «партенопейців». Утім, обох лідерів тренерському штабу довелося замінити в перерві. Ді Лоренцо відчув дискомфорт у привідному м'язі стегна, а в Де Брюйне виявили розтягнення зв'язок гомілкостопа.

Терміни відновлення провідних виконавців наразі невідомі. Проте, вони навряд допоможуть «Наполі» в четвертому турі основного раунду Ліги чемпіонів. «Партенопейці» 4 листопада протистоятимуть португальському «Порту».

Ді Лоренцо в нинішньому сезоні зіграв 13 матчів у всіх турнірах, у яких оформив дві результативні передачі. Натомість Де Брюйне провів 13 поєдинків загалом, у яких забив чотири голи та віддав два асисти.

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: ФК Наполі Джованні Ді Лоренцо Кевін Де Брюйне Серія А Ліга чемпіонів футбол

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