Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Титулований тренер отримав дискваліфікацію у чемпіонаті Італії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Титулований тренер отримав дискваліфікацію у чемпіонаті Італії
Массіміліано Аллегрі дивитиметься матчі дистанційно
фото: EFE

Фахівець отримав червону картку в останньому турі Серії A

Керманич італійського «Наполі» Массіміліано Аллегрі отримав покарання за власну поведінку в рамках 8-го туру італійської першості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Джанлуки Ді Марціо.

У доданий арбітром час протистояння зі столичною «Ромою» (3:3) тренер отримав червону картку за бурхливі емоції. Аллегрі не погодився з рішенням рефері зарахувати третій гол римлян. Він влаштував суперечку з резервним арбітром і скинув спересердя піджак

Зрештою, алленаторе «партенопейців» покарали за образу суддів і агресію щодо представника «вовків». Аллегрі усунули від двох прийдешніх турів Серії A. Також він заплатить 10 тисяч євро штрафу. «Наполі» готує апеляцію на рішення спортивного судді.

«Партенопейці» посередньо розпочали новий сезон. Команда Аллегрі набрала 11 очок у восьми турах чемпіонату Італії та йде десятою у турнірній таблиці. А в Лізі чемпіонів «Наполі» оформив одну перемогу при двох поразках.

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

Теги: Массіміліано Аллеґрі ФК Наполі Серія А футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анастасіос Дувікас продовжить виступи на «Джузеппе Сінігалья»
«Комо» продовжив контракт із головним бомбардиром команди
Сьогодні, 15:00
Лука Модріч переписав історію змагань
Володар «Золотого м'яча-2018» встановив новий рекорд чемпіонату Італії
Сьогодні, 12:59
Роберто Пікколі не допоможе «россоблу» в прийдешніх поєдинках
Конкурент Довбика вибув через травму до міжнародної паузи
20 жовтня, 16:24
Рубен Аморім непогано розпочав на новому місці
Аморім встановив непересічне досягнення на чолі «Мілана»
19 жовтня, 10:55
«Венеція» є єдиною командою, яка не набрала очок в Серії А
Аутсайдер чемпіонату Італії оголосив про призначення нового тренера
15 жовтня, 18:18
Альфаджо Сіссе став новою надією італійського футболу
Вундеркінд «Мілана» хет-триком оновив рекорд Італії в єврокубках
15 жовтня, 23:25
Міле Свілар зазнав серйозної травми
Двічі найкращий воротар чемпіонату Італії вибув на тривалий період
10 жовтня, 17:38
Маттео Дарміан (ліворуч) опинився на «Ренато Даль'Ара»
Ексоборонець збірної Італії став одноклубником Довбика
9 жовтня, 13:22
Скотт Мактоміней швидко відновився після процедури
Найкращий футболіст Італії позаминулого сезону відновив тренування після операції на серці
8 жовтня, 19:11

Футбол

Молодіжна збірна України з футболу у листопаді проведе два товариські матчі
Молодіжна збірна України з футболу у листопаді проведе два товариські матчі
Титулований тренер отримав дискваліфікацію у чемпіонаті Італії
Титулований тренер отримав дискваліфікацію у чемпіонаті Італії
Вундеркінд «Барселони» вибув на тривалий період
Вундеркінд «Барселони» вибув на тривалий період
Стало відомо, чи візьме Мессі участь у церемонії вручення «Золотого м'яча»
Стало відомо, чи візьме Мессі участь у церемонії вручення «Золотого м'яча»
«Комо» продовжив контракт із головним бомбардиром команди
«Комо» продовжив контракт із головним бомбардиром команди
Петраков забрав у «Кривбас» із «Динамо» ексхавбека збірної України
Петраков забрав у «Кривбас» із «Динамо» ексхавбека збірної України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
143K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
73K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua