Титулований тренер отримав дискваліфікацію у чемпіонаті Італії

Фахівець отримав червону картку в останньому турі Серії A

Керманич італійського «Наполі» Массіміліано Аллегрі отримав покарання за власну поведінку в рамках 8-го туру італійської першості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Джанлуки Ді Марціо.

У доданий арбітром час протистояння зі столичною «Ромою» (3:3) тренер отримав червону картку за бурхливі емоції. Аллегрі не погодився з рішенням рефері зарахувати третій гол римлян. Він влаштував суперечку з резервним арбітром і скинув спересердя піджак

Зрештою, алленаторе «партенопейців» покарали за образу суддів і агресію щодо представника «вовків». Аллегрі усунули від двох прийдешніх турів Серії A. Також він заплатить 10 тисяч євро штрафу. «Наполі» готує апеляцію на рішення спортивного судді.

«Партенопейці» посередньо розпочали новий сезон. Команда Аллегрі набрала 11 очок у восьми турах чемпіонату Італії та йде десятою у турнірній таблиці. А в Лізі чемпіонів «Наполі» оформив одну перемогу при двох поразках.

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.